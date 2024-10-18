Altın Portakal'da Başlayan Yılmaz Güney Atışmasının Ardından Nur Sürer'den Farah Zeynep'e 'Densiz' Çıkışı!
Altın Portakal'da Başlayan Yılmaz Güney Atışmasının Ardından Nur Sürer'den Farah Zeynep'e 'Densiz' Çıkışı!
Altın Portakal Film Festivali'nde Yılmaz Güney meselesi yeniden patlak vermiş, Nur Sürer'in ödül konuşmasına Farah Zeynep Abdullah tepki göstermiş ve olay yeniden alevlenmişti. 'Talk & Food' programına katılan Sürer kendisini eleştiren Abdullah'a cevabını esirgemedi.
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Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney'in kadına yönelik uyguladığı şiddete yorumu zamanında olay olmuş, Yılmaz Güney'in ailesinin kendisine dava açtığını öğrenen Farah Zeynep Abdullah aldığı tehditler yüzünden mahkemeye başvurmuştu.
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Farah Zeynep'in "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" şeklinde tanımladığı Güney'e oyuncu Nur Sürer de dayanamayıp cevap vermiş, daha doğrusu 'had bildirmişti'.
Zamanında Abdullah'a karşı "Kimsenin haddi değil Yılmaz’la ilgili konuşmak. Yılmaz Güney bu sinemanın kilometre taşıdır." ifadelerini kullanan Sürer geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Altın Portakal Film Festivali'nde ödülünü Yılmaz Güney'e adayınca Abdullah yine tepkisiz kalamamıştı.
'Talk & Food' programına katılan Sürer kendisini eleştiren Abdullah'a çıkıştı. Yılmaz Güney'i 'sinemacıların kırmızı çizgisi' olarak gören Sürer açtı ağzını yumdu gözünü.
"Yeşilçam'dan bugüne hiçbir sinemacı Yılmaz Güney'le ilgili en ufak bir şey konuşamaz, konuşmaz bizim çok kıymetlimizdir. Ama bazı densizler, herhangi bir Yılmaz Güney filmi izlememiş insanlar, adam öleli kırk yıl olmuş, 30 yaşında biri kalkmış Yılmaz Güney'le ilgili bir hikaye uydurabiliyor." diyerek Farah Zeynep Abdullah'a imalarda bulundu.
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