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51 Yaşında Hayatını Kaybeden Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'e Sanat Camiasından Veda

51 Yaşında Hayatını Kaybeden Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'e Sanat Camiasından Veda

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 10:32

Geçtiğimiz gece hayata veda eden Vural Çelik sevenleri kadar sanat camiasını da yasa boğdu, birçok efsane yapımda yer alan oyuncuya ünlü isimler paylaşımlarıyla veda etti.

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Avrupa Yakası'ndaki Kubilay Peynircioğlu rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik dizinin en sevilen ve izleyiciyi kahkaha boğan karakterlerinden sadece biriydi.

Avrupa Yakası'ndaki Kubilay Peynircioğlu rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik dizinin en sevilen ve izleyiciyi kahkaha boğan karakterlerinden sadece biriydi.

Oyunculuk kariyerine Bir Demet Tiyatro ile başlayan, Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi yapımlarla adını duyurmaya devam eden Çelik geçtiğimiz gece evinde ölü bulundu ve ani kaybıyla meslektaşlarını yasa boğdu. Ünlü isimlerin değerli oyuncuya vedası ise böyle oldu👇

Oyunculuk kariyerine Bir Demet Tiyatro ile başlayan, Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi yapımlarla adını duyurmaya devam eden Çelik geçtiğimiz gece evinde ölü bulundu ve ani kaybıyla meslektaşlarını yasa boğdu. Ünlü isimlerin değerli oyuncuya vedası ise böyle oldu👇

Ata Demirer

Ata Demirer
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Gülse Birsel

Gülse Birsel

Levent Üzümcü

Levent Üzümcü
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İzzet Çapa

İzzet Çapa
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Mansur Yavaş

Mansur Yavaş
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Gani Müjde

Gani Müjde
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Yavuz Seçkin

Yavuz Seçkin
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Ceyhun Fersoy

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Oğuzhan Uğur

Oğuzhan Uğur
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