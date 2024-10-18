51 Yaşında Hayatını Kaybeden Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'e Sanat Camiasından Veda
51 Yaşında Hayatını Kaybeden Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'e Sanat Camiasından Veda
Geçtiğimiz gece hayata veda eden Vural Çelik sevenleri kadar sanat camiasını da yasa boğdu, birçok efsane yapımda yer alan oyuncuya ünlü isimler paylaşımlarıyla veda etti.
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Avrupa Yakası'ndaki Kubilay Peynircioğlu rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik dizinin en sevilen ve izleyiciyi kahkaha boğan karakterlerinden sadece biriydi.
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Oyunculuk kariyerine Bir Demet Tiyatro ile başlayan, Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi yapımlarla adını duyurmaya devam eden Çelik geçtiğimiz gece evinde ölü bulundu ve ani kaybıyla meslektaşlarını yasa boğdu. Ünlü isimlerin değerli oyuncuya vedası ise böyle oldu👇
Ata Demirer
Gülse Birsel
Levent Üzümcü
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İzzet Çapa
Mansur Yavaş
Gani Müjde
Yavuz Seçkin
Ceyhun Fersoy
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Oğuzhan Uğur
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