Kan Donduran 'Yenidoğan Çetesi' Skandalına Ünlü İsimler de Ateş Püskürdü!

Tüm ülkenin gündemine bomba gibi düşerek herkesi şoke eden 'yenidoğan çetesine' ilişkin detaylar kan dondurmaya devam ederken şüphelilerden 21'i tutuklandı. Hastanelerde yaşanan bu skandalla ilgili tepkiler büyürken ünlü isimler de olaya tepkisiz kalmadı.