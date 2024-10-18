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Kan Donduran 'Yenidoğan Çetesi' Skandalına Ünlü İsimler de Ateş Püskürdü!

Kan Donduran 'Yenidoğan Çetesi' Skandalına Ünlü İsimler de Ateş Püskürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 12:45

Tüm ülkenin gündemine bomba gibi düşerek herkesi şoke eden 'yenidoğan çetesine' ilişkin detaylar kan dondurmaya devam ederken şüphelilerden 21'i tutuklandı. Hastanelerde yaşanan bu skandalla ilgili tepkiler büyürken ünlü isimler de olaya tepkisiz kalmadı.

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Doktor Fırat Sarı’nın liderliğini yaptığı ve 112 Acil Servisi ile koordine çalışan "yenidoğan çetesine" ilişkin detaylar kan dondurmaya devam ediyor. 12 yenidoğan bebeğin ölümüne sebebiyet veren çeteye dahil 47 şüpheli gözaltın alınırken 21'i tutuklanmıştı.

Doktor Fırat Sarı’nın liderliğini yaptığı ve 112 Acil Servisi ile koordine çalışan "yenidoğan çetesine" ilişkin detaylar kan dondurmaya devam ediyor. 12 yenidoğan bebeğin ölümüne sebebiyet veren çeteye dahil 47 şüpheli gözaltın alınırken 21'i tutuklanmıştı.

Yenidoğan bebekleri özel hastanelere yönlendirerek hem ailelerden hem de SGK'dan haksız kazanç elde eden çetenin bebek ölümlerine neden olduğu iddiası ise kan dondurmuştu.

Yenidoğan bebekleri özel hastanelere yönlendirerek hem ailelerden hem de SGK'dan haksız kazanç elde eden çetenin bebek ölümlerine neden olduğu iddiası ise kan dondurmuştu.

Olayla ilgili detaylardan bu yazımızda bahsettik 👇

Çete'nin kullandığı özel hastanelerin belli olmasının ardından ortaya çıkan konuşmalarla birlikte bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan çeteye tepkiler hızla büyüdü.

Çete'nin kullandığı özel hastanelerin belli olmasının ardından ortaya çıkan konuşmalarla birlikte bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan çeteye tepkiler hızla büyüdü.

Ünlü isimler ise duruma yine sessiz kalamadı👇

Mustafa Sandal

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Demet Akalın

Gülben Ergen

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