Yenidoğan Çetesinin Korkunç Telefon Konuşmaları: “Bebeğin Fişini Çekeceğim” Deyip Dalga Geçmişler

Türkiye’de yaşanan sağlık skandalından her yeni gelen detay vahşetin boyutunu gözler önüne seriyor. Devlet hastanelerinin yenidoğan servislerine dadanan ve bebekleri özel hastaneye sevk ederek hem ailelerden hem de SGK’dan haksız kazanç sağlayan çete, 12 bebeğin ölümü ile suçlanıyor. Aralarında doktor, hemşire, 112 çalışanı gibi sağlık görevlilerinin bulunduğu çetenin yaptığı telefon konuşmaları da savcılığın iddianamesinde yer aldı. Çete lideri Fırat Sarı ile hemşire Bahar Kanık’ın yaptığı konuşma ise adeta kan dondurdu.