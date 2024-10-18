Yenidoğan Çetesinin Korkunç Telefon Konuşmaları: “Bebeğin Fişini Çekeceğim” Deyip Dalga Geçmişler
Yenidoğan Çetesinin Korkunç Telefon Konuşmaları: “Bebeğin Fişini Çekeceğim” Deyip Dalga Geçmişler
Türkiye’de yaşanan sağlık skandalından her yeni gelen detay vahşetin boyutunu gözler önüne seriyor. Devlet hastanelerinin yenidoğan servislerine dadanan ve bebekleri özel hastaneye sevk ederek hem ailelerden hem de SGK’dan haksız kazanç sağlayan çete, 12 bebeğin ölümü ile suçlanıyor. Aralarında doktor, hemşire, 112 çalışanı gibi sağlık görevlilerinin bulunduğu çetenin yaptığı telefon konuşmaları da savcılığın iddianamesinde yer aldı. Çete lideri Fırat Sarı ile hemşire Bahar Kanık’ın yaptığı konuşma ise adeta kan dondurdu.
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Doktor Fırat Sarı’nın lideri olduğu çete, bebekleri özel hastaneye sevk ederek haksız kazanç elde etmiş ve toplam 12 bebeğin ölümüne neden olmuş.
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Türkiye’nin kanını donduran sağlık skandalı ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.
Olayı ilk kez duyuran gazeteci Emrullah Erdinç, çete lideri Fırat Sarı ile özel bir hastanede hemşire olan Bahar Kanık isimli hemşirenin konuşmalarına paylaştı.
İkili, yenidoğan ve “Sarıkaya” soy adlı bir bebeğin fişini çekmekten bahsediyor ve dalga geçiyor.
Kan donduran konuşmalar 👇
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Gazeteci Alican Uludağ’ın paylaştığı ve iddianamede yer alan diğer bir telefon konuşmasında ise yine çete lideri Fırat Sarı ile doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar da yaşanan vahşeti gözler önüne seriyor.
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