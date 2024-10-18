Yenidoğan Çetesiyle İlgili Annelerin Geçmişte Yaptıkları Yorumlar Kanınızı Donduracak
Yenidoğan Çetesiyle İlgili Annelerin Geçmişte Yaptıkları Yorumlar Kanınızı Donduracak
Ailerden ameliyat parası devletten yoğun bakım ücreti almak için bebekleri öldüren çete son yılların en büyük skandallarından. Ancak ülkemizdeki her skandalda olduğu gibi suçlular defalarca şikayet edilmiş ama gerekli aksiyon alınmamış. Haberlerde bebek ölümü sayısı 10 olarak geçse de şikayetlerin tarihleri daha korkunç bir bilançoyu işaret ediyor.
via:mihtrida
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Yenidoğan çetesi olarak adlandırılan grubun yaptıkları ve konuşma kayıtları her yeni haberle daha korkunç hale geliyor.
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Şule Hanım'ın 20 Temmuz 2023 tarihli şikayeti şöyle;
Şikayetler 2018 yılına kadar uzanıyor. Böyle bilinen bir hastanede en az 6 yıldır aynı suç işleniyor. Bu şikayet de Sümeyra Hanım'dan.
Yorumları deştikçe daha korkunç şeylere ulaşıyorsunuz.
Damla Hanım da çocuğunu hastaneden kaçırarak kurtulanlardan
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Twitter'da da benzer bir şikayete rastlandı.
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