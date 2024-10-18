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Yenidoğan Çetesiyle İlgili Annelerin Geçmişte Yaptıkları Yorumlar Kanınızı Donduracak

Yenidoğan Çetesiyle İlgili Annelerin Geçmişte Yaptıkları Yorumlar Kanınızı Donduracak

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.10.2024 - 10:19

Ailerden ameliyat parası devletten yoğun bakım ücreti almak için bebekleri öldüren çete son yılların en büyük skandallarından. Ancak ülkemizdeki her skandalda olduğu gibi suçlular defalarca şikayet edilmiş ama gerekli aksiyon alınmamış. Haberlerde bebek ölümü sayısı 10 olarak geçse de şikayetlerin tarihleri daha korkunç bir bilançoyu işaret ediyor.

via:mihtrida

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Yenidoğan çetesi olarak adlandırılan grubun yaptıkları ve konuşma kayıtları her yeni haberle daha korkunç hale geliyor.

Yenidoğan çetesi olarak adlandırılan grubun yaptıkları ve konuşma kayıtları her yeni haberle daha korkunç hale geliyor.

Ancak çetenin çalıştığı hastanelerden Reyap ve doktor Fırat Sarı hakkında şikayet.var isimli sitede korkunç yorumlar var.

Şule Hanım'ın 20 Temmuz 2023 tarihli şikayeti şöyle;

Şule Hanım'ın 20 Temmuz 2023 tarihli şikayeti şöyle;

Reyap Hastanesi İstanbul'da 1 ay önce doğum yaptım. Doktorum N. J Hanım, doğum hatası sebebiyle (sıvı yutmuş) bebeğimi daha göremeden yoğun bakıma almışlar. Yenidoğan yoğun bakımda bebeklerin başında gece doktor yok, sadece hemşire ve görevlilere emanetler. Hemşire ve görevliler birbirinden habersiz, maske ve eldiven takmıyorlar. Bebek sağlığıyla ilgili biri iyi diyor, biri solunumu kötü, bir diğeri de antibiyotik tedavisi uyguluyoruz diyor. Her neyse, ben çocuğumu 8. günün sonunda aldım, 15 gün kalacak dediler. Hemen başka bir doktora götürdüm çünkü bana ani beyin ölümü gerçekleşebilir dediler. Çocuğumu çıkardığım için doktor, çocukta hiçbir sorun olmadığını söyledi. Kanında mikrop da yokmuş, neden benim çocuğuma antibiyotik kullanıldı? Beni neden çocuğumdan 8 gün ayrı bıraktınız! Enfeksiyon, sarılık, solunum sıkıntısı dediniz. Doktorunuz tatile çıktı, yalandan her gün kontrol ediyormuş gibi yapıyor. Dediniz ki, bunların hepsini devletten para almak için yapıp çocuğumu kullandınız ve bana uygulanan tedavi dokümanlarının çoğunu hala vermediniz. Sizi her yere şikayet edeceğim. Bunların hepsi başıma süit oda tuttuğum için geldi. Onun indirimi için fiş fatura talep edemezsiniz dediniz. Sizin yaptığınız her şey planlı, yazıklar olsun. İlk doğumumu da orada yaptım ama sizin gözünüzü artık para hırsı bürümüş.

Şikayetler 2018 yılına kadar uzanıyor. Böyle bilinen bir hastanede en az 6 yıldır aynı suç işleniyor. Bu şikayet de Sümeyra Hanım'dan.

Şikayetler 2018 yılına kadar uzanıyor. Böyle bilinen bir hastanede en az 6 yıldır aynı suç işleniyor. Bu şikayet de Sümeyra Hanım'dan.

Benim oğlum 2018 ekim sonunda Esenyurt Reyap hastanesinde doğdu. Ciğerine su kaçmış denerek bu doktor Fırat sarı tarafından yoğun bakıma alındı ve 1hafta yoğun bakımda kaldı. Doktora kalsa 3 4 gün daha kalması gerekiyordu ama biz imza verip çocuğu çıkarttık. O zaman da durumdan şüphelenmiştik çünkü bize 2 3gün deyip 7günde çocuğu taburcu etmemişlerdi. Çocuğum yoğun bakımda biberona alıştı beni reddetti. Aramızda bağ kurmamız çok zorlaştı. Hakkımı helal etmiyorum umarım cezaevinden ölene kadar çıkamaz.

Yorumları deştikçe daha korkunç şeylere ulaşıyorsunuz.

Yorumları deştikçe daha korkunç şeylere ulaşıyorsunuz.

Damla Hanım da çocuğunu hastaneden kaçırarak kurtulanlardan

Damla Hanım da çocuğunu hastaneden kaçırarak kurtulanlardan

'Hep aynı hikaye zaten ya şu yutmuştur ya da solunum sıkıntısı var gerçekten yazık ya insanlar bebekleri hasta diye gözyaşı döküyor 10 gün o kapıda ki yaşadım yaşamış biri olarak söylüyorum bende bebeğimi görünce baktım gayet sağlıklı kendim tüm sorumluluğu alıp imza atıp çıkardım ki bebeğim de hiçbir şey yoktu hakkımı helal etmiyorum ben 1 hafta bebeğimden ayrı uyku uyumadım'

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Twitter'da da benzer bir şikayete rastlandı.

Twitter'da da benzer bir şikayete rastlandı.
twitter.com
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