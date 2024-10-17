Savcıyı Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin'in Siyasilerle Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Özel hastanelerde yenidoğan bebekleri para karşılığında yoğun bakımda tutan ve 10 bebeğin ölümüne sebep olduğu iddia edilen çete hakkında soruşturma yürüten savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Kendisini müsteşar olarak tanıtan Zengin'in hükümetteki siyasilerle fotoğrafları ortaya çıktı.