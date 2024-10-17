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Savcıyı Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin'in Siyasilerle Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Savcıyı Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin'in Siyasilerle Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.10.2024 - 16:38

Özel hastanelerde yenidoğan bebekleri para karşılığında yoğun bakımda tutan ve 10 bebeğin ölümüne sebep olduğu iddia edilen çete hakkında soruşturma yürüten savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Kendisini müsteşar olarak tanıtan Zengin'in hükümetteki siyasilerle fotoğrafları ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz gün tutuklanan Zengin'in siyasilerle olan fotoğraflarında tanıdık isimler var.

Geçtiğimiz gün tutuklanan Zengin'in siyasilerle olan fotoğraflarında tanıdık isimler var.

Savcıyı tehdit davasında tetikçi olarak tuttuğu söylenen Muhammed Emin Orhan'a kendisine MİT kartı ve silah verdiğini öne sürmüştü.

Savcıyı tehdit davasında tetikçi olarak tuttuğu söylenen Muhammed Emin Orhan'a kendisine MİT kartı ve silah verdiğini öne sürmüştü.

Bakanlar ve ünlü siyasetçilerle olan fotoğrafları ise Zengin'in arkasında bir güç mü var sorularını beraberinde getiriyor.

Bakanlar ve ünlü siyasetçilerle olan fotoğrafları ise Zengin'in arkasında bir güç mü var sorularını beraberinde getiriyor.

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