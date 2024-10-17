Özel Kıyafetli Ekipler Olay Yerine Geldi! Okulda Cıva Tüpü Kırılınca Öğrenciler Hastanelik Oldu
Özel Kıyafetli Ekipler Olay Yerine Geldi! Okulda Cıva Tüpü Kırılınca Öğrenciler Hastanelik Oldu
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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu’nda cıva felaketinden kıl payı dönüldü. Deney sırasında kullanılacak olan bir cıva tüpü yere düşüp kırıldı.
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Cıvanın kırılması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.
Öğrenci ve öğretmenler okuldan tahliye edilirken bir öğrenci ve iki okul çalışanı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Okula özel kıyafetli ekipler gelerek çalışmalarda bulundu. Okul ise bir günlüğüne tatil edildi.
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