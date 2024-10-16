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İstanbul Etiler’de Bir Lisede Öğretmenin Okulda Silahla Ateş Ettiği İddia Edildi

İstanbul Etiler’de Bir Lisede Öğretmenin Okulda Silahla Ateş Ettiği İddia Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.10.2024 - 15:38 Son Güncelleme: 16.10.2024 - 15:43

İstanbul Etiler’de bir anadolu lisesinde Bilim Teknoloji öğretmeni 34 yaşındaki Serdar A.'nın yaşadığı tartışma sonrası okulda yanında getirdiği silahıyla ateş ettiği iddia edildi. 

Kaynak: Halk TV

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İstanbul Etiler'de Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde silah sesleri yükseldi. Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre Bilim ve Teknoloji öğretmeni olan 34 yaşındaki Serdar A. yaşadığı tartışma sonrası silah çekti.

İstanbul Etiler'de Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde silah sesleri yükseldi. Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre Bilim ve Teknoloji öğretmeni olan 34 yaşındaki Serdar A. yaşadığı tartışma sonrası silah çekti.

Kaynak

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Serdar A. isimli öğretmen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğretmen, emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Serdar A. isimli öğretmen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğretmen, emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

X'te bir kullanıcı ise şu iddiada bulundu:

X'te bir kullanıcı ise şu iddiada bulundu:
twitter.com

'İstanbul'da Havadis' isimli X kullanıcısının iddiasına göre ise öğretmen dilekçesi kabul edilmediği için havaya ateş açtı.

'İstanbul'da Havadis' isimli X kullanıcısının iddiasına göre ise öğretmen dilekçesi kabul edilmediği için havaya ateş açtı.
twitter.com

'Ögretmenin dilekçesi kabul edilmediği için havaya 3 el ateş ettiği iddia edildi. Öğretmenin isminin Serdar A. olduğu yakalandığı öğrenildi. Silahı nereden bulduğu ise araştırılıyor.'

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