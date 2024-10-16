İstanbul Etiler’de Bir Lisede Öğretmenin Okulda Silahla Ateş Ettiği İddia Edildi
İstanbul Etiler’de Bir Lisede Öğretmenin Okulda Silahla Ateş Ettiği İddia Edildi
İstanbul Etiler’de bir anadolu lisesinde Bilim Teknoloji öğretmeni 34 yaşındaki Serdar A.'nın yaşadığı tartışma sonrası okulda yanında getirdiği silahıyla ateş ettiği iddia edildi.
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İstanbul Etiler'de Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde silah sesleri yükseldi. Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre Bilim ve Teknoloji öğretmeni olan 34 yaşındaki Serdar A. yaşadığı tartışma sonrası silah çekti.
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Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Serdar A. isimli öğretmen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğretmen, emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
X'te bir kullanıcı ise şu iddiada bulundu:
'İstanbul'da Havadis' isimli X kullanıcısının iddiasına göre ise öğretmen dilekçesi kabul edilmediği için havaya ateş açtı.
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