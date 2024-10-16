Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kaybolduktan 18 Gün Sonra Cansız Bedeni Bulunan Rojin’in Ölüm Sebebi Belli Oldu

Kaybolduktan 18 Gün Sonra Cansız Bedeni Bulunan Rojin’in Ölüm Sebebi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.10.2024 - 13:08

27 Eylül'de yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınayaman Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni dün bulunmuştu. 21 yaşındaki Rojin'in ölüm nedeni belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kaybolduktan 18 gün sonra Rojin’in cansız bedenine Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde ulaşıldı.

Kaybolduktan 18 gün sonra Rojin’in cansız bedenine Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde ulaşıldı.

Halktv.com.tr’den Müslim Sarıyar’ın haberine göre 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu.

Halktv.com.tr’den Müslim Sarıyar’ın haberine göre 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu.

Kaynak

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede ilk belirlemelere göre Rojin’in ölüm nedeni suda boğulma olarak kayıtlara geçti.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede ilk belirlemelere göre Rojin’in ölüm nedeni suda boğulma olarak kayıtlara geçti.

Uzun süre suda kalan Rojin’in cansız bedeninin şiştiği, yüzü tanınmaz hale geldiği için aile fertlerinin kıyafetlerinden tanıdığı ortaya çıktı. Genç kadının vücudunda herhangi bir kesici ve ateşli silah yaralanmasına dair ize rastlanılmadığı belirtildi.

Uzun süre suda kalan Rojin’in cansız bedeninin şiştiği, yüzü tanınmaz hale geldiği için aile fertlerinin kıyafetlerinden tanıdığı ortaya çıktı. Genç kadının vücudunda herhangi bir kesici ve ateşli silah yaralanmasına dair ize rastlanılmadığı belirtildi.

Öte yandan Rojin'in sırtında ve dizinin arkasında darp izlerine benzer izler görüldü. Ancak bu izlerin gölde mi yoksa önceden mi oluştuğu detaylı inceleme sonucu belli olacak.

Öte yandan Rojin'in sırtında ve dizinin arkasında darp izlerine benzer izler görüldü. Ancak bu izlerin gölde mi yoksa önceden mi oluştuğu detaylı inceleme sonucu belli olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Rojin’den alınan örnekle İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradaki inceleme sonucunda genç kadının ölüm nedeni kesinleşecek.

Rojin’den alınan örnekle İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradaki inceleme sonucunda genç kadının ölüm nedeni kesinleşecek.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın