Kaybolduktan 18 Gün Sonra Cansız Bedeni Bulunan Rojin’in Ölüm Sebebi Belli Oldu

27 Eylül'de yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınayaman Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni dün bulunmuştu. 21 yaşındaki Rojin'in ölüm nedeni belli oldu.