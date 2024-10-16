Kaybolduktan 18 Gün Sonra Cansız Bedeni Bulunan Rojin’in Ölüm Sebebi Belli Oldu
Kaybolduktan 18 Gün Sonra Cansız Bedeni Bulunan Rojin’in Ölüm Sebebi Belli Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaybolduktan 18 gün sonra Rojin’in cansız bedenine Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde ulaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halktv.com.tr’den Müslim Sarıyar’ın haberine göre 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu.
Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede ilk belirlemelere göre Rojin’in ölüm nedeni suda boğulma olarak kayıtlara geçti.
Uzun süre suda kalan Rojin’in cansız bedeninin şiştiği, yüzü tanınmaz hale geldiği için aile fertlerinin kıyafetlerinden tanıdığı ortaya çıktı. Genç kadının vücudunda herhangi bir kesici ve ateşli silah yaralanmasına dair ize rastlanılmadığı belirtildi.
Öte yandan Rojin'in sırtında ve dizinin arkasında darp izlerine benzer izler görüldü. Ancak bu izlerin gölde mi yoksa önceden mi oluştuğu detaylı inceleme sonucu belli olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rojin’den alınan örnekle İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradaki inceleme sonucunda genç kadının ölüm nedeni kesinleşecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın