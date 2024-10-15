18 Gündür Aranan Rojin'in Cesedini Bulan İşçiden Açıklama: "Bir Karartı Olduğunu Fark Ettim"
18 Gündür Aranan Rojin'in Cesedini Bulan İşçiden Açıklama: "Bir Karartı Olduğunu Fark Ettim"
Van'da 18 gün önce kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedini bulan 60 yaşındaki Mehmet Emin Ankaya konuştu. Ankaya, 'Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım' ifadelerini kullandı.
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Van'da 18 gün önce kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten bugün acı haber gelmişti.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu açıklamıştı.
Rojin'in cansız bedeni, Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen 60 yaşındaki Mehmet Emin Ankaya tarafından fark edildi.
Ankaya, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi. Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankaya, "Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım" dedi.
Rojin Kabaiş'in cansız bedenini bulan işçi Mehmet Emin Ankaya'nın açıklamaları 👇
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı KYK yurdunda akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
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