Pendik'te Yürek Yakan Olay: Down Sendromlu Genç Kız, 40 Günlük Bebeği 6. Kattan Attı!
Pendik'te Yürek Yakan Olay: Down Sendromlu Genç Kız, 40 Günlük Bebeği 6. Kattan Attı!
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Yürek burkan olay İstanbul Pendik'te dün akşam saat 17.15 sıralarında 6 katlı bir apartmanda yaşandı. Olayda, 17 yaşındaki down sendromlu İlayda Nur Ö. babaannesi Huriye S. ile birlikte komşuları Murat ve Sultan D.'nin evine misafirliğe gitmişti.
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Aile teras katında mangal yaparken, Down sendromlu genç kız habersizce aşağı kata indi ve beşikte yatan 40 günlük bebek Emin Egemen D.'yi camdan aşağı attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.
İlayda Nur Ö. ve babaannesi Huriye S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 40 günlük bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay yerinden görüntüler ve açıklamalar 👇
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