Van'da 18 Gündür Kayıp Olan Rojin'in Cansız Bedeni Bulundu!
Van'da 18 Gündür Kayıp Olan Rojin'in Cansız Bedeni Bulundu!
Van'da 18 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu duyurdu.
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Van'da 18 gün önce kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlika, 18 gündür kayıp olan Rojin'le ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 👇
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı.
28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde yapılan aramalarda Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulunmuştu. Cansız bedeni bulunan Rojin'in kaybolmadan önce telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söylediği belirtilmişti.
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