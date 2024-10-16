Didem Arslan'ın Cansız Bedeni Bulunan Rojin ile İlgili Paylaşımı: "Günlerce Babanla Seni Aradık!"
Didem Arslan'ın Cansız Bedeni Bulunan Rojin ile İlgili Paylaşımı: "Günlerce Babanla Seni Aradık!"
Van'da 18 gün önce kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Karaiş'ten acı haber geldi. Didem Arslan Yılmaz, Vazgeçme programında aradığı Rojin'in ardından paylaşım yaptı.
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21 yaşındaki Rojin Karaiş, son olarak Van'daki üniversite yurdundan çıkış yaparken görüntülendi. Ancak, bu görüntülenmenin ardından 18 gün boyunca kendisinden haber alınamadı.
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Bu süreçte genç kadının kaybolduğu ve arandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Ancak, ne yazık ki Rojin Karaiş'ten gelen haber, herkesi derinden üzdü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, genç kadının cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu açıkladı.
Bu süreçte, gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Vazgeçme programında Rojin Karaiş'in bulunması için çaba gösterildi.
Ancak, genç kadının ölüm haberi üzerine Didem Arslan Yılmaz, sosyal medya hesabından ilk kez bir paylaşımda bulundu.
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"Günlerce seni aradık babanla. Umarım ölümüne sebep lanlar en ağır cezaya çarptırılır."
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