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Gel Git Başımız Döndü: Yalı Çapkını'nın Oyuncusu Yeniden Diziye Girdi!

Gel Git Başımız Döndü: Yalı Çapkını'nın Oyuncusu Yeniden Diziye Girdi!

yalı çapkını
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 18:05

Birsen Altuntaş Yalı Çapkını'ndan ayrıldığı konuşulan ana karakterlerden Halis Ağa'nın geri döndüğünü açıkladı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
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Yalı Çapkını 3. sezonuyla izleyiciye bir türlü kendini beğendiremedi. Hikayenin değişmesi sevenlerini üzdü.

Yalı Çapkını 3. sezonuyla izleyiciye bir türlü kendini beğendiremedi. Hikayenin değişmesi sevenlerini üzdü.

Başrol karakterleri Seyran (Afra Saraçoğlu) ve Ferit’in (Mert Ramazan Demir) ayrılığıyla başlayan dizide Halis Ağa kayıplara karışmıştı.

Başrol karakterleri Seyran (Afra Saraçoğlu) ve Ferit’in (Mert Ramazan Demir) ayrılığıyla başlayan dizide Halis Ağa kayıplara karışmıştı.

Aynı zamanda bu dönemde bir de ayrılık yaşandı. Yalı'nın gelini Asuman (Öznur Serçeler) diziden ayrıldı. Doğrusu herkes Halis Ağa'nın da gittiğini düşündü. Çünkü aylar geçti adam ortalıkta yok!

Aynı zamanda bu dönemde bir de ayrılık yaşandı. Yalı'nın gelini Asuman (Öznur Serçeler) diziden ayrıldı. Doğrusu herkes Halis Ağa'nın da gittiğini düşündü. Çünkü aylar geçti adam ortalıkta yok!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Halis Ağa’ya hayat veren Çetin Tekindor’un yokluğu son buluyor. Diğer duyumlara göre ise diziden bazı oyuncular ayrılacak ama Seyran ve Ferit barışacak. Bakalım neler olacak?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Halis Ağa’ya hayat veren Çetin Tekindor’un yokluğu son buluyor. Diğer duyumlara göre ise diziden bazı oyuncular ayrılacak ama Seyran ve Ferit barışacak. Bakalım neler olacak?

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