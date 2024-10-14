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Tüm Organları Yer Değiştirdi! Dünyada İlk Kez Türkiye'de Görülen Hastalığa Giresun Sendromu Adını Verdiler

Tüm Organları Yer Değiştirdi! Dünyada İlk Kez Türkiye'de Görülen Hastalığa Giresun Sendromu Adını Verdiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
14.10.2024 - 12:16

Giresun'da hastaneye başvuran bir hastanın tüm organlarının yer değiştirdiği ve buna bağlı olarak siroz vakasının ortaya çıktığı görüldü. Dünyada ilk kez Giresun'da görülen bu hastalık 'Giresun sendromu' ismiyle tıp literatürüne girdi.

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Giresun’da dünyada ilk kez görülen bir hastalık kayıtlara geçti. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen bir hastanın tüm organlarının yer değiştirdiği görüldü.

Giresun’da dünyada ilk kez görülen bir hastalık kayıtlara geçti. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen bir hastanın tüm organlarının yer değiştirdiği görüldü.

Organların yer değiştirmesiyle siroz vakasının geliştiğini söyleyen doktorlar bu hastalığa “Giresun Sendromu” adını verdi.

Organların yer değiştirmesiyle siroz vakasının geliştiğini söyleyen doktorlar bu hastalığa “Giresun Sendromu” adını verdi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, hastalığa dair şunları söyledi:

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, hastalığa dair şunları söyledi:

“Dünyada ilk defa tüm organları ayna görüntüsünde ters dönmüş bir hastamızda kalp yetmezliğine bağlı siroz tespit ettik.' diye konuşan Prof. Dr. Dülger, 'Bu vakayı ulusal ve uluslararası kongrelerde hakemlerin onayıyla tıp literatürüne kazandırdık ve Giresun Sendromu adını verdik.' 

Hastanın tüm organlarının yer değiştirmesinin yanı sıra buna bağlı olarak siroz vakası da gelişti.

Hastanın tüm organlarının yer değiştirmesinin yanı sıra buna bağlı olarak siroz vakası da gelişti.

Prof. Dr. Dülger, hastalığın tedavi edilmediği takdirde tehlikeli boyutlara ulaşabildiğini dile getirdi:

Prof. Dr. Dülger, hastalığın tedavi edilmediği takdirde tehlikeli boyutlara ulaşabildiğini dile getirdi:

“Bu hastalar normal kapasitelerinde çalışamıyor, yürüyemiyor ve ömürleri kısalıyor. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmalar zamanla daha belirgin hale geliyor ve uygun tedavi yapılmazsa hastalık hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabiliyor.”

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