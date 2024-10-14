Tüm Organları Yer Değiştirdi! Dünyada İlk Kez Türkiye'de Görülen Hastalığa Giresun Sendromu Adını Verdiler

Giresun'da hastaneye başvuran bir hastanın tüm organlarının yer değiştirdiği ve buna bağlı olarak siroz vakasının ortaya çıktığı görüldü. Dünyada ilk kez Giresun'da görülen bu hastalık 'Giresun sendromu' ismiyle tıp literatürüne girdi.