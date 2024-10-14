Tüm Organları Yer Değiştirdi! Dünyada İlk Kez Türkiye'de Görülen Hastalığa Giresun Sendromu Adını Verdiler
Tüm Organları Yer Değiştirdi! Dünyada İlk Kez Türkiye'de Görülen Hastalığa Giresun Sendromu Adını Verdiler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Giresun’da dünyada ilk kez görülen bir hastalık kayıtlara geçti. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen bir hastanın tüm organlarının yer değiştirdiği görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Organların yer değiştirmesiyle siroz vakasının geliştiğini söyleyen doktorlar bu hastalığa “Giresun Sendromu” adını verdi.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, hastalığa dair şunları söyledi:
Hastanın tüm organlarının yer değiştirmesinin yanı sıra buna bağlı olarak siroz vakası da gelişti.
Prof. Dr. Dülger, hastalığın tedavi edilmediği takdirde tehlikeli boyutlara ulaşabildiğini dile getirdi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın