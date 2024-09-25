Göz Çevresindeki Beyaz Noktalar-Yağ Bezeleri Sağlığımızla İlgili Neye İşaret Ediyor?
Göz Çevresindeki Beyaz Noktalar-Yağ Bezeleri Sağlığımızla İlgili Neye İşaret Ediyor?
Göz çevresinde ortaya çıkan yağ bezeleri olarak adlandırılan küçük beyaz noktalara 'milia' denildiğini biliyor muydunuz? Peki bu yağ bezeleri sağlığımıza dair neye işaret ediyor? Gelin bu soruların cevabına birlikte bakalım.
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Dünya üzerindeki her insan muhakkak göz altında çıkan yağ bezeleriyle hayatının bir döneminde karşılaşmıştır. Pek çok kişi zararsız olarak bilinen bu küçük beyaz noktaları estetik açıdan rahatsız edici bir görüntü olarak tanımlıyor. Peki ortaya çıkan bu yağ bezelerinin sebebi ne?
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Bu yağ bezelerine 'milia' adı veriliyor. Milialar göz çevresinde, alın kısmında, zaman zaman ise yanaklarda ortaya çıkabiliyor.
Küçük yağ bezelerinin keratin adı verilen proteinin cilt yüzeyinin altında sıkışması sonucu ortaya çıktığı biliniyor. Ancak genetik yatkınlık, cilt bakım hataları, hormonal değişiklikler yağ bezelerinin çıkmasına neden olan faktörler olarak sıralanıyor.
Bebeklerde de zaman zaman çıkan bu yağ bezeleri yetişkinlerde tedavi gerektiren bir boyuta ulaşabiliyor.
Milialardan muzdarip pek çok kişi yağ bezelerini yok edecek ürün arayışında.
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İnternette yağ bezelerine iyi gelecek tarifler mevcut ancak yanlış uygulamalar cilt sorunlarınızı daha da artırabilir. Herhangi bir sağlık sorunu yaşadığınızda sağlık kuruluşlarına başvurmanızı tavsiye ederiz.
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karaciğer yağlanmasının işaretleri.