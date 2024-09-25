Elazığlı Mehmet 120 Bin Liraya Aldığı Tarlasına Fidan Dikerken Roma Dönemine Ait Eser Bulunca Hayatı Değişti
Elazığlı Mehmet 120 Bin Liraya Aldığı Tarlasına Fidan Dikerken Roma Dönemine Ait Eser Bulunca Hayatı Değişti
Elazığ’ın Salkaya köyünde yaşayan Mehmet Emin Sualp, geçen sene tarlasına vişne fidanı dikmek için çukur kazarken renkli ve desenli bir yapı olduğunu gördü. Durumu müze müdürlüğüne bildiren Sualp’in zamanında 120 bin TL’ye aldığı tarlasının altında Roma ya da Erken Bizans dönemine ait mozaikler tespit edildi.
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Elazığ’ın Salkaya köyünde yaşayan Mehmet Emin Sualp’in hayatını 120 bin TL’ye satın aldığı tarlası değiştirdi.
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Sualp, geçen sene tarlasında vişne fidanı dikmek için çukur kazdı. Çukuru kazarken toprak altında renkli mozaikler gören Sualp durumu derhal yetkililere bildirdi.
Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede 84 metrekarelik Roma ya da Erken Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bir tarihi eser ortaya çıktı.
Eserin günümüze kadar hiç bozulmadan tek parça halinde ulaştığı görüldü.
Mozaiğin üstünde aslan, dağ keçisi, domuz, Anadolu leoparı ve bitki türlerinin tasviri yer alıyor. Mozaiğin büyüklüğüyle Türkiye’de bir ilk olduğu değerlendiriliyor.
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, “Tek parça halinde muazzam bir eser” sözlerini kullandı. Öte yandan bölgede kilise ve şarap mahzeni de gün yüzüne çıkarıldı.
Tarihi keşif sosyal medyanın da diline düştü. İşte gelen yorumlar👇🏻
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