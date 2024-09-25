Elazığlı Mehmet 120 Bin Liraya Aldığı Tarlasına Fidan Dikerken Roma Dönemine Ait Eser Bulunca Hayatı Değişti

Elazığ’ın Salkaya köyünde yaşayan Mehmet Emin Sualp, geçen sene tarlasına vişne fidanı dikmek için çukur kazarken renkli ve desenli bir yapı olduğunu gördü. Durumu müze müdürlüğüne bildiren Sualp’in zamanında 120 bin TL’ye aldığı tarlasının altında Roma ya da Erken Bizans dönemine ait mozaikler tespit edildi.