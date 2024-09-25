Erkeklerin Beyni Her Gün Saat 20.00'de Küçülüyor
Erkeklerin Beyni Her Gün Saat 20.00'de Küçülüyor
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Kadınların özel hayatlarından yola çıkarak cevabını merak ettiği sorulardan biri “erkek beyni nasıl çalışır?”
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Öyle ki bu soru kadınlar tarafından forumlarda da araştırılıyor. Örneğin kızlarsoruyor.com’da bir kullanıcı “Beyler beyniniz nasıl çalışır sizin?” diye sordu.
Erkeklerin çoğu bu soruya “Düz mantıkla çalışır” yanıtını verirken kadınlardan sitem dolu cevaplar geldi.
Erkek beyninin nasıl çalıştığı bilimsel araştırmalara da konu oldu. O araştırmaların sonuncusu ise ABD’de yapıldı.
Live Science'de yer alan habere göre 26 yaşındaki bir erkeğin beyni her gün sabah 07.00 ve akşam 20.00’de MR yöntemiyle incelendi. Bu işlem 30 gün boyunca 40 kez tekrarlandı.
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“Erkeklerin beyni akşam saat 20.00’de küçülüyor.”
Araştırmada hafıza, duygu ve hareketlerde önemli rol oynayan gri madde hacminin her gece yüzde 0.6 oranında azaldığı kaydedildi.
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