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Erkeklerin Beyni Her Gün Saat 20.00'de Küçülüyor

Erkeklerin Beyni Her Gün Saat 20.00'de Küçülüyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
25.09.2024 - 10:07

ABD'li bilim insanları erkeklerin beynine dair bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre erkeklerin beyni her akşam saat 20.00'de küçülüyor.

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Kadınların özel hayatlarından yola çıkarak cevabını merak ettiği sorulardan biri “erkek beyni nasıl çalışır?”

Kadınların özel hayatlarından yola çıkarak cevabını merak ettiği sorulardan biri “erkek beyni nasıl çalışır?”

Öyle ki bu soru kadınlar tarafından forumlarda da araştırılıyor. Örneğin kızlarsoruyor.com’da bir kullanıcı “Beyler beyniniz nasıl çalışır sizin?” diye sordu.

Öyle ki bu soru kadınlar tarafından forumlarda da araştırılıyor. Örneğin kızlarsoruyor.com’da bir kullanıcı “Beyler beyniniz nasıl çalışır sizin?” diye sordu.

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Erkeklerin çoğu bu soruya “Düz mantıkla çalışır” yanıtını verirken kadınlardan sitem dolu cevaplar geldi.

Erkeklerin çoğu bu soruya “Düz mantıkla çalışır” yanıtını verirken kadınlardan sitem dolu cevaplar geldi.

Erkek beyninin nasıl çalıştığı bilimsel araştırmalara da konu oldu. O araştırmaların sonuncusu ise ABD’de yapıldı.

Erkek beyninin nasıl çalıştığı bilimsel araştırmalara da konu oldu. O araştırmaların sonuncusu ise ABD’de yapıldı.

Live Science'de yer alan habere göre 26 yaşındaki bir erkeğin beyni her gün sabah 07.00 ve akşam 20.00’de MR yöntemiyle incelendi. Bu işlem 30 gün boyunca 40 kez tekrarlandı.

Live Science'de yer alan habere göre 26 yaşındaki bir erkeğin beyni her gün sabah 07.00 ve akşam 20.00’de MR yöntemiyle incelendi. Bu işlem 30 gün boyunca 40 kez tekrarlandı.

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“Erkeklerin beyni akşam saat 20.00’de küçülüyor.”

“Erkeklerin beyni akşam saat 20.00’de küçülüyor.”

Araştırmanın sonucunda erkek beyninin saat 20.00’de küçülmeye başladığı görüldü. 

Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi'nden Laura Pritschet, 'Erkeklerde, steroid hormonlarında sabah ile akşam arasında yüzde 70'lik bir düşüş oluyor' dedi.

Araştırmada hafıza, duygu ve hareketlerde önemli rol oynayan gri madde hacminin her gece yüzde 0.6 oranında azaldığı kaydedildi.

Araştırmada hafıza, duygu ve hareketlerde önemli rol oynayan gri madde hacminin her gece yüzde 0.6 oranında azaldığı kaydedildi.

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