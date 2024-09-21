Kıpır Kıpır Enerjik İnsanlar Sinirinizi Bozuyorsa Dert Etmeyin, Bunun Bilimsel Bir Açıklaması Var!

Günlük yaşamda çevremizdeki kişilerin en ufak hareketi bile bazen sinirlenmemize neden olabiliyor. Ancak sürekli kıpır kıpır olan insanlardan rahatsızlık duymanın psikolojide bir adı var: Misokinezi. Öyle ki bu durum her üç insandan birini etkiliyor.

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