Kıpır Kıpır Enerjik İnsanlar Sinirinizi Bozuyorsa Dert Etmeyin, Bunun Bilimsel Bir Açıklaması Var!
Kıpır Kıpır Enerjik İnsanlar Sinirinizi Bozuyorsa Dert Etmeyin, Bunun Bilimsel Bir Açıklaması Var!
Günlük yaşamda çevremizdeki kişilerin en ufak hareketi bile bazen sinirlenmemize neden olabiliyor. Ancak sürekli kıpır kıpır olan insanlardan rahatsızlık duymanın psikolojide bir adı var: Misokinezi. Öyle ki bu durum her üç insandan birini etkiliyor.
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Çevremizde bulunan kişilerin sürekli kıpır kıpır olması zaman zaman sinir uçlarımıza dokunabiliyor. Başkalarının hareketlerinin neden bu kadar rahatsız edici olduğu sorusu ise bilimsel araştırmalara konu olmuş durumda.
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Peki ama sürekli kıpır kıpır olan insanlardan neden rahatsızlık duyarız? Bu duruma psikolojide 'misokinezi' yani 'hareketlerden nefret etme' deniliyor. Mashable'de yer alan derlemeye göre misokinezi, insanların belirli tekrarlayan ses ve hareketlerden rahatsız olması olarak açıklanıyor.
Üstelik bu olgu o kadar yaygın ki üç kişiden birini etkiliyor. Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden (UBC) psikolog Sumeet Jaswal liderliğindeki ekip misokineziyi araştırdı. 2021 yılında yayınlanan çalışmada bu psikolojik olguyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:
4 bin 100'den fazla katılımcının yer aldığı araştırmada insanlardaki misokinezinin yaygınlığı ölçüldü. Bu hislerin nedeni ve kişiler üzerindeki etkisi incelendi.
Araştırmaya göre misokinezi sadece sık tekrarlanan hareketlerden değil buna eşlik eden seslerden de rahatsızlık duymayı içeriyor. Araştırmaya katılanların 'kıpır kıpır' insanlardan duygusal olarak olumsuz etkilendiği, öfke ve kaygı gibi durumlarının ortaya çıktığı görüldü.
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