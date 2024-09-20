Titanik'e Giderken Patlayan Titan Denizaltısı Meğer Dalıştan Önce Arızalanmış!
Titanik'e Giderken Patlayan Titan Denizaltısı Meğer Dalıştan Önce Arızalanmış!
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OceanGate firması, 1912 yılında batan Titanik'e 2023 yılında bir tur düzenlemişti.
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Patlamanın ardından, OceanGate CEO'su Stockton Rush'un da içlerinde bulunduğu dünyanın önde gelen zenginleri, hayatlarını kaybetti.
Korkunç olayın ardından, aslında Titan denizaltısının dalıştan birkaç gün önce arızalandığı ortaya çıktı.
Ross, bu arızanın ardından Titan'ın gövdesinde herhangi bir arıza olup olmadığını bilmediğini belirtti.
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