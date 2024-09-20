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Titanik'e Giderken Patlayan Titan Denizaltısı Meğer Dalıştan Önce Arızalanmış!

Titanik'e Giderken Patlayan Titan Denizaltısı Meğer Dalıştan Önce Arızalanmış!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
20.09.2024 - 23:34

2023'ün en trajik olaylarından birisi, hiç şüphesiz Titanik'e giden Titan denizaltısının patlamasıydı. Patlamada, dünyanın sayılı zenginleri hayatlarını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde enkazın ilk görüntüleri paylaşılırken korkunç bir gerçek daha ortaya çıktı.

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OceanGate firması, 1912 yılında batan Titanik'e 2023 yılında bir tur düzenlemişti.

OceanGate firması, 1912 yılında batan Titanik'e 2023 yılında bir tur düzenlemişti.

Fakat bu tur, 2023 yılının en trajik olayları arasında yer aldı. Titan denizaltısı, Atlantik'in derinliklerinde patladı.

Patlamanın ardından, OceanGate CEO'su Stockton Rush'un da içlerinde bulunduğu dünyanın önde gelen zenginleri, hayatlarını kaybetti.

Patlamanın ardından, OceanGate CEO'su Stockton Rush'un da içlerinde bulunduğu dünyanın önde gelen zenginleri, hayatlarını kaybetti.

Titan'ın enkaz görüntüleri ise geçtiğimiz günlerde ilk kez yayınlandı;

Korkunç olayın ardından, aslında Titan denizaltısının dalıştan birkaç gün önce arızalandığı ortaya çıktı.

Korkunç olayın ardından, aslında Titan denizaltısının dalıştan birkaç gün önce arızalandığı ortaya çıktı.

OceanGate'in eski bilimsel direktörü Steven Ross'un dalıştan birkaç gün önceki deneme dalış esnasında bir yolcunun 'baş aşağı asılı' kaldığını aktardığı belirtildi. Diğer yolcular ise bu yolcuya tutunmuştu.

Ross, bu arızanın ardından Titan'ın gövdesinde herhangi bir arıza olup olmadığını bilmediğini belirtti.

Ross, bu arızanın ardından Titan'ın gövdesinde herhangi bir arıza olup olmadığını bilmediğini belirtti.

Arızanın kontrol edilip edilmediğini bilmediğini belirten isim, arızanın ardından Titan'ı sudan çıkarmak için destek ekibinin bir saatten fazla zaman harcadığını da söyledi.

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