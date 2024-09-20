Yolcuları Panik Eden Olay! Yemeğin İçinden Fare Çıktı: Uçak Acil İniş Yaptı
Yolcuları Panik Eden Olay! Yemeğin İçinden Fare Çıktı: Uçak Acil İniş Yaptı
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SAS Havayolları'na ait Oslo-Malaga seferini gerçekleştiren "SK4683" sayılı uçakta akılalmaz bir olay yaşandı.
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Uçakta yapılan yemek servisi sırasında, bir yolcunun açtığı yemek tepsisinden bir fare fırladı ve kabin içerisinde kayboldu. Olayı "güvenlik riski" olarak değerlendiren uçuş ekibi, planlanan rota dışına çıkarak Kopenhag'a acil iniş gerçekleştirdi.
Uçaktaki yolculardan Jarle Borrestad, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yanımdaki kadın yemeğini açtı ve içinden bir fare çıktı. İnanılmaz bir olay!" diye yazdı.
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