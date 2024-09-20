4 Yaşındayken Kayboldu: Ecrin'den 9 Yıldır Haber Yok
4 Yaşındayken Kayboldu: Ecrin'den 9 Yıldır Haber Yok
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetini sonrası kayıp çocuklar gündeme geldi. Mardin'in Midyat ilçesinde 14 Mayıs 2015 yılında 4 yaşındayken kaybolan Ecrin Tunç'tan 9 yıldır haber alınamıyor.
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Bir kayıp çocuk vakası daha geldi. Tunç ailesi yıllardır Ecrin isimli kızlarını arıyor.
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Edilenilen bilgiye göre; Ecrin Tunç 14 Mayıs 2015’te 4 yaşındayken Midyat ilçesi Harmanlı Mahallesi'nde en son evinin avlusunda oyun oynadığı esnada annesi temizlik yaparken köyün içine çıkıp kayboldu.
Aile ve kolluk kuvvetlerinin aramalarına rağmen 9 yıldır Ecrin'den haber alınamıyor. Acılı aile, kızlarının bulunmasını istiyor.
Kayıp olan Ecrin Tunç'un baba Bekir Tunç, "O dönemden bu yana kayıp ilanı dağıttık, herhangi bir sonuç alamadık ve şimdi devlet yetkililerden ricamdır, Ecrin'in bulunmasını istiyorum. Ecrin, hepimizin kızıdır. Aile olarak perişan haldeyiz. Gecemiz gündüz yok, devlet yetkililerinden ricamdır’’ dedi.
''Ecrin olayından internette haberim oldu ve babasıyla ailesiyle tanışmak istedim'' diyen Halil Tunçer, sözlerine şöyle devam etti: ''Konuyu detaylı bir şekilde öğrendim ve ben bir kız babası olarak hem son zamanlarda yaşanan olayları göz önünde bulundurup yıllardır kendi projemi gözünde bulundurup çocuklarımızla ilgili, ailelerle ilgili bu tarz vakalarla ilgili projeler çekiyorum. Kısa bir süre önce kızımı kaybettim. Bu tarz haberleri görünce ister istemez kendim de duygusal bazı problemler yaşıyorum" dedi.
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