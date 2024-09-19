Bir Acı Haber Daha: 9 Aydır Kayıp Olan İşitme Engelli Nihal'in Kemikleri Bulundu
Bir Acı Haber Daha: 9 Aydır Kayıp Olan İşitme Engelli Nihal'in Kemikleri Bulundu
Diyarbakır'dan sonra bir acı haber de Antalya'dan geldi. Antalya'nın Serik ilçesinde 9 aydır kayıp olan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'in kemikleri bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, Serik'te yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan ve kendisi gibi işitme engelli olan Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı.
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Bu tanışma sonrası Nihal Babayiğit, ortadan kayboldu. Nihal'in babası Vedat Babayiğit, kızını yaklaşık 2 ay sonra Mehmet Basık ile Batman'da yaşadığını öğrendi. 2023 yılında ise 1 çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.
Mehmet Basık, 9 Ekim tarihinde ailesiyle birlikte Serik'te yaşayan Nihal'in yanına geldi. İşte bu tarihten sonra Nihal'den bir daha haber alınamadı. Nihal'in dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi.
Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal'in boynunda kan izleri ve yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı tespit edildi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın Nihal'in kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği görüldü. Aile, bu videoyu ve fotoğrafları polise götürdü. Bunun üzerine 2 Mayıs'ta gözaltına alınan Mehmet Basık, tutuklandı.
13 Haziran tarihinde ise Mehmet Basık, ekiplere Nihal'i gömdüğü yeri gösterdi. Basık'ın yer göstermesi üzerine Serik-Belek kara yolu Eminceler mevkiinde, yol kenarındaki ağaçlıklar arasında arama yapıldı. Aramada Nihal Babayiğit'e ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.
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Ekipler tarafından çıkarılan kemikler, ceset torbasında toplandı. Cinayet şüphelisi Mehmet Basık ise Antalya'nın Manavgat ilçesindeki cezaevine konuldu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda kemiklerin Nihal Babayiğit'e ait olduğu tespit edildi. Sonucun bildirilmesinin ardından acılı baba Vedat Babayiğit, kızına ait kemikleri teslim alıp, Serik ilçesinde toprağa verdi.
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