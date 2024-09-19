Çay ve Kahve Tiryakilerini Sevindiren Haber: Kalp Sağlığına İyi Geliyor
Çay ve Kahve Tiryakilerini Sevindiren Haber: Kalp Sağlığına İyi Geliyor
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Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlandı. Yaptıkları bu araştırmaya göre düzenli olarak çay ve kahve tüketen kişilerde bazı hastalıkların görülme sıklığı önemli ölçüde azalıyor.
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Araştırmaya göre, düzenli olarak kahve ve çay tüketen kişilerde hipertansiyon, felç, diyabet ve koroner kalp hastalığı gibi kardiyometabolik rahatsızlıkların gelişme riskinin düştüğü tespit edildi.
300'den fazla kişinin katıldığı ve 11 yıl boyunca takip edilen araştırmada, içilen kahve ve çay sayısına ilişkin dikkat çeken bir tespit yer aldı. Günde üç fincan kahve ya da beş fincan çay içen katılımcılar, bu hastalıklardan iki ya da daha fazlasına yakalanma riskini yüzde 40'tan fazla düşürüyor.
Katılımcılar, hiç kahve ve çay tüketmeyenlere göre daha iyi kardiyovasküler sağlık sonuçları elde etti. Ayrıca kafein tüketenlerin kan testlerinde daha düşük kolesterol ve iyileşmiş insülin direnci belirtileri görüldü. Çin'deki Soochow Üniversitesi'nden epidemiyolog Xujia Lu'nun liderlik ettiği ekip, "Bu bulgular, orta miktarda kahve veya kafein tüketimini teşvik etmenin kardiyometabolik hastalıkların önlenmesinde geniş kapsamlı yararlar sağlayabileceğini gösteriyor" dedi.
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Kim lan bu İsviçreli bilim insanları. İşiniz gücünüz yok mu? 60'lardan kalan çiçek çocuk musunuz? Bildim bileli işiniz gücünüz diş macunu, diş fırçası, onun ... Devamını Gör
İsveçliymiş bunlar. Kahve sevdikleri için kendilerine pay çıkarmışlar. Çinliler de çay için dahil olmuşlar sanırım :) Ben yıllardır günlük ortalama 3-4 finca... Devamını Gör