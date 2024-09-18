Tesadüfen Bir Evde Bulundu: 2. Abdülhamid'e Ait Olduğu Düşünülen Robdöşambrın Restorasyonu Tamamlandı
Tesadüfen Bir Evde Bulundu: 2. Abdülhamid'e Ait Olduğu Düşünülen Robdöşambrın Restorasyonu Tamamlandı
Kadıköy Moda'da akılalmaz bir şekilde bulunan ve Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülen robdöşambrın restorasyon çalışmaları tamamlandı.
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İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kadıköy Moda'da tesadüfen bir ev boşaltılırken bulunan robdöşambr, mirasçılar tarafından önemli bir eser olabilir düşüncesiyle antikacıya verildi.
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Eserin teslim edildiği antikacı, robdöşambr için ünlü modacı Cemil İpekçi ile akademisyenlerin görüşüne başvurdu. Eser daha sonra koleksiyoner Şadiye Ulusoy tarafından, analiz edilmek üzere enstitüye teslim edildi.
İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Taşınabilir Kültür Varlıkları Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarına getirilen robdöşambrın madde tayini ve iplik analizleri, Prof. Dr. Hülya Tezcan danışmanlığında, Doç. Dr. Meral Özumay tarafından yapıldı.
Eserde kullanılan malzeme ve boyar maddenin sentetik olduğu tespit edilirken, çalışmaların 6 ay sürdüğü açıklandı. Sonuçlar, eser sahibi Ulusoy'a sunuldu.
Laboratuvar ekibinden konservatör Elif Sıla Mollaalioğlu, "Biz bu aşamaları, fotoğraflama, visual (görsel) analizler ve daha sonrasında mikroskobik analizler, hepsini birlikte değerlendirerek, eseri bir sonraki aşamaya getirdik. 6 ay gibi bir süreç içerisinde eserin tamamlanmasını sağladık" dedi.
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"Doğal boyamadan gelen kumaşlar, ilk önce Ödemiş ipeği yerleştirip puntolama tekniğiyle dikildi'' diyen Olgunlaşma Enstitüsünde restorasyon bölümünde çalışan Kübra Kılınç sözlerine şöyle devam etti:
''Ondan sonra Lyon ipeğinin üzerine kaplanarak tekrardan eserimiz puntolama tekniğiyle dikilerek sağlamlaştırıldı. Prof. Dr. Hülya Tezcan'ın dediği gibi, eser Abdülhamid'e özel, yurt dışında dikilmiş. Ona özel dikildiği ve kullanıldığı söyleniyor."
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