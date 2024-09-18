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Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Perdesi Aralandı: Cesedi Teslim Aldıktan Sonra Hemen Dereye Gitmemiş

Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Perdesi Aralandı: Cesedi Teslim Aldıktan Sonra Hemen Dereye Gitmemiş

Diyarbakır
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 10:20

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; Narin’in kaybolmasından 7 dakika sonra Nevzat Bahtiyar'ın cesedi dereye attığı, 18 dakikalık sürede ise aracın cesetle birlikte durduğu tespit edildi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Cinayetle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 12’ye ulaştı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Cinayetle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 12’ye ulaştı.

Narin Güran’ın ölümüyle ilgili kolluk ihbar evrakı, yer gösterme tutanakları, HTS kayıtları ile fezlekeye yansıyan bilgilere göre, 18 dakikalık sis perdesi de çözüldü.

Narin Güran’ın ölümüyle ilgili kolluk ihbar evrakı, yer gösterme tutanakları, HTS kayıtları ile fezlekeye yansıyan bilgilere göre, 18 dakikalık sis perdesi de çözüldü.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; okulun kamera kayıtlarına göre saat 15.15’te kamera açısında görülen ve arkadaşlarından ayrılan Narin ortadan kayboldu.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar, cesedi amca Salim Güran’dan alarak kendi aracıyla 7 dakikalık mesafedeki dere yatağına götürdüğünü itiraf etti. Narin 15.15’te okul kamerasına yakalandı, Nevzat’ın aracının ise 15.40’tan 16.30’a kadar 50 dakika boyunca dere kenarında sabit durduğu kamera kayıtlarına yansıdı. Aradaki 18 dakika içinde ne olduğuna dair sır perdesi de aralandı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar, cesedi amca Salim Güran’dan alarak kendi aracıyla 7 dakikalık mesafedeki dere yatağına götürdüğünü itiraf etti. Narin 15.15’te okul kamerasına yakalandı, Nevzat’ın aracının ise 15.40’tan 16.30’a kadar 50 dakika boyunca dere kenarında sabit durduğu kamera kayıtlarına yansıdı. Aradaki 18 dakika içinde ne olduğuna dair sır perdesi de aralandı.

JASAT’ın olay yeri inceleme tutanakları, Bahtiyar’ın itirafları, bölgeyi gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları ile tanık ifadeleri bir bütün olarak incelendiğinde, Bahtiyar’ın cesedi amca Salim’den aldıktan hemen sonra dere yatağına gitmediği belirlendi. Amcanın parmağıyla dereyi işaret ederek bu bölgeye götürüp atmasını söylemesi üzerine cesedi battaniyeden çıkarıp çuvala yerleştirdikten sonra aracının arka koltuk önündeki ayak paspasının üzerine bırakıp hareket ettiği tespit edildi.

JASAT’ın olay yeri inceleme tutanakları, Bahtiyar’ın itirafları, bölgeyi gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları ile tanık ifadeleri bir bütün olarak incelendiğinde, Bahtiyar’ın cesedi amca Salim’den aldıktan hemen sonra dere yatağına gitmediği belirlendi. Amcanın parmağıyla dereyi işaret ederek bu bölgeye götürüp atmasını söylemesi üzerine cesedi battaniyeden çıkarıp çuvala yerleştirdikten sonra aracının arka koltuk önündeki ayak paspasının üzerine bırakıp hareket ettiği tespit edildi.

Bahtiyar’ın çuval içindeki cesedi dere yatağına atmak için araçla hareket halindeyken bir anda pişmanlık duyarak yakalanma korkusuyla aracın yönünü değiştirip dere yatağının kuzeybatı istikametindeki dubleks villa inşaatlarının olduğu yöne doğru gittiği tespit edildi. Cesetle araç içinde bir süre dolaşan Bahtiyar’ın pişman olmasına rağmen durumu jandarmaya haber vermeyip bir an önce cesetten kurtulmak için dere yatağına gelerek cesedi apar topar suyun içine gizledikten sonra bölgeden hızla uzaklaştığı ortaya çıktı.

Bahtiyar’ın çuval içindeki cesedi dere yatağına atmak için araçla hareket halindeyken bir anda pişmanlık duyarak yakalanma korkusuyla aracın yönünü değiştirip dere yatağının kuzeybatı istikametindeki dubleks villa inşaatlarının olduğu yöne doğru gittiği tespit edildi. Cesetle araç içinde bir süre dolaşan Bahtiyar’ın pişman olmasına rağmen durumu jandarmaya haber vermeyip bir an önce cesetten kurtulmak için dere yatağına gelerek cesedi apar topar suyun içine gizledikten sonra bölgeden hızla uzaklaştığı ortaya çıktı.
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Küçük kızın kaybolduğu saat ile kendisinin dere yatağı kenarında aracının park halindeyken görülmesi ve aradaki kayıp 18 dakikalık sürenin villa istikametine giderek bir süre burada cesetle kaldığı dakikalar olduğu belirlendi. Bu bilgiler jandarmanın kolluk ihbar evrakı, yer gösterme tutanağı, cesedin bulunmasından sonra olay yerinde Nevzat Bahtiyar’a cesedi nasıl ve ne şekilde dereye gizlediğini kamera karşısında anlattığı tatbikat tutanağı, keşif ve olay yerini gösteren basit kroki tutanaklarına da yansıdı.

Küçük kızın kaybolduğu saat ile kendisinin dere yatağı kenarında aracının park halindeyken görülmesi ve aradaki kayıp 18 dakikalık sürenin villa istikametine giderek bir süre burada cesetle kaldığı dakikalar olduğu belirlendi. Bu bilgiler jandarmanın kolluk ihbar evrakı, yer gösterme tutanağı, cesedin bulunmasından sonra olay yerinde Nevzat Bahtiyar’a cesedi nasıl ve ne şekilde dereye gizlediğini kamera karşısında anlattığı tatbikat tutanağı, keşif ve olay yerini gösteren basit kroki tutanaklarına da yansıdı.

Soruşturma dosyasına yansıyan 26 şüphelinin tümünün Nevzat ile Salim’in biyolojik kardeşten daha yakın olduklarını belirtmeleri dikkatlerden kaçmadı. Tüm aile bireyleri ikilinin çok aşırı samimi ve yakın dost olduklarını, il dışına beraber çıktıklarını, yemek yemeğe bile birlikte gittiklerini sürekli beraber vakit geçirdiklerini ifade etti. Küçük kızın cesedinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili Salim’in Nevzat’a aşırı güven duyması ve aralarındaki samimiyetten kaynaklı olarak kendisinden destek istediği jandarma fezlekesinde yer aldı.

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