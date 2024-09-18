Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Perdesi Aralandı: Cesedi Teslim Aldıktan Sonra Hemen Dereye Gitmemiş

Soruşturma dosyasına yansıyan 26 şüphelinin tümünün Nevzat ile Salim’in biyolojik kardeşten daha yakın olduklarını belirtmeleri dikkatlerden kaçmadı. Tüm aile bireyleri ikilinin çok aşırı samimi ve yakın dost olduklarını, il dışına beraber çıktıklarını, yemek yemeğe bile birlikte gittiklerini sürekli beraber vakit geçirdiklerini ifade etti. Küçük kızın cesedinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili Salim’in Nevzat’a aşırı güven duyması ve aralarındaki samimiyetten kaynaklı olarak kendisinden destek istediği jandarma fezlekesinde yer aldı.