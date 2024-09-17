Derede Cansız Bedeni Bulunmuştu: Narin'in Boğularak Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. NTV'nin haberine göre Adli Tıp, 8 yaşındaki Narin'in ölüm nedenini açıkladı. Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi.