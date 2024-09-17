Derede Cansız Bedeni Bulunmuştu: Narin'in Boğularak Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Derede Cansız Bedeni Bulunmuştu: Narin'in Boğularak Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. NTV'nin haberine göre Adli Tıp, 8 yaşındaki Narin'in ölüm nedenini açıkladı. Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
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Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.
Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen kuzenler İ.K. ve Ş.K. de gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Kuzenler İ.K. ve Ş.K. daha sonra serbest bırakıldı.
Narin cinayeti kapsamında yenge Hediye Güran, tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Narin’in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alındı.Adli tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde, çocuğun cesedinde ciddi anlamda çürüme başlamış olduğu tespit edildi. Raporda, "Gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması yok" denildi.
Adli Tıp, 8 yaşındaki Narin'in ölüm nedenini açıkladı. Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
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