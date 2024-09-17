Narin'in Yengesi Hediye Güran'dan İtiraf: ''Boğuştuklarını Gördüm''

''Aslında yenge katilin Enes olduğunu burada anlatıyor. Soruşturma, kovuşturma aşamasına döndü. Bu aşamalardan sonra özellikle bugünden itibaren daha farklı şeyler konuşmuş olacağız. Yenge Hediye Güran'ın ifadeleri çok kritik. O detaylarda daha neler çıkacak bunları göreceğiz. Anne ile Enes arasında boğuşmanın hangi gün olduğu çok önemli. Failin Enes olduğunu anne ve amcanın diğer akrabaların da Enes'i korumak için uğraştığını düşünüyoruz.'