Narin'in Yengesi Hediye Güran'dan İtiraf: ''Boğuştuklarını Gördüm''
Narin'in Yengesi Hediye Güran'dan İtiraf: ''Boğuştuklarını Gördüm''
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen Hediye Güran ifadesinde, Narin'in ağabeyi Enes ile anne Yüksel Güran'ın boğuştuğunu itiraf etti.
Sözcü TV'ye konuşan emekli polis İsa Altun, Hediye Güran'ın ifadesine ilişkin ''Aslında yenge katilin Enes olduğunu burada anlatıyor'' dedi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
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Gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile ailenin akrabaları İ.K. ve Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hediye Güran ifadesinde, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın ahırda boğuştuğunu itiraf etti. Hediye Güran, anne Yüksel Güran’ın, oğlu Enes’i dövdüğünü ve Enes’in kolundaki ısırık izlerinin de anneye ait olduğunu söyledi. Ayrıca Hediye Güran, "Narin bu ahırda öldürülmüş olabilir" diyerek olay yerini de açıkladı.
Emekli polis İsa Altun, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Anne, Enes'in kardeşini boğması üzerine bunu gördü ve Enes'i durdurmak için oğlunu ısırdı. Enes'in kolundaki ısırık izinin annenin olduğunu düşünüyorum'' diyen İsa Altun sözlerine şöyle devam etti:
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