Narin ve Sıla’dan Sonra Bir Kötü Haber de Konya'dan Geldi: 2 Yaşındaki Bebek Çadırda Ölü Bulundu
Narin ve Sıla’dan Sonra Bir Kötü Haber de Konya'dan Geldi: 2 Yaşındaki Bebek Çadırda Ölü Bulundu
Tüm Türkiye Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin'e ve cinsel istismara maruz kaldığı için entübe edilen 2 yaşındaki bebeğe ağlıyor. Bu olayların üzerinden çok geçmeden bir kötü haber de Konya'dan geldi. Konya'da mevsimlik işçi ailenin 2 yaşındaki çocukları Yusuf Ç, çadırda hareketsiz halde bulundu. Bebeğin ölümü şüpheli bulunduğu için cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Karapınar Mahallesi’ndeki bir soğan tarlasında meydana gelen olayda, tarlada çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki çocukları Yusuf Ç'yi çadırda hareketsiz gördü.
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Aile çocuklarını kendi araçlarıyla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne götürdü. Doktorlar, Yusuf Ç’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bebeğin ölümü şüpheli bulunduğu için cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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