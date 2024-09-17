Narin ve Sıla’dan Sonra Bir Kötü Haber de Konya'dan Geldi: 2 Yaşındaki Bebek Çadırda Ölü Bulundu

Tüm Türkiye Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin'e ve cinsel istismara maruz kaldığı için entübe edilen 2 yaşındaki bebeğe ağlıyor. Bu olayların üzerinden çok geçmeden bir kötü haber de Konya'dan geldi. Konya'da mevsimlik işçi ailenin 2 yaşındaki çocukları Yusuf Ç, çadırda hareketsiz halde bulundu. Bebeğin ölümü şüpheli bulunduğu için cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.