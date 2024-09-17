8 Yaşındaki Narin Öldürüldü! Prof. Dr. Bengi Başer'den Büyük İddia: ''Aile Boyu Vahşet Yaşanmış Bu Köyde''

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Prof. Dr. Bengi Başer'den dikkat çeken bir iddia geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Başer, ''Narinin cesedi bulunamasın diye gömüldüğü yerde suyun yükselmesini sağlamak için, Devlet Su İşlerinde çalışan akraba Kurtuluş Güran devreye girip, su akışını dereye yönlendirmiş… Kısacası aile boyu vahşet yaşanmış bu korkunç köyde! Resmen haritadan silinecek bir şer yuvası burası'' dedi.