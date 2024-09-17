Narin Cinayetinde Korkunç Detay: Şahit Olduğu Bir Olay Nedeniyle Ahırda Öldürüldü
Narin Cinayetinde Korkunç Detay: Şahit Olduğu Bir Olay Nedeniyle Ahırda Öldürüldü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin korkunç bir iddia gündeme geldi. Narin’in, görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için ahırda öldürüldüğü öne sürüldü. Aile üyelerinin organize bir şekilde delilleri karartmak için beraber hareket ettiği iddia edildi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin'in cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sürüyor.
Cinayete ilişkin en son Narin’in yengesi ve kuzenleri gözaltına alındı. Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayda korkunç iddialar gündeme geldi.
Edinilen bilgiye göre, 21 Ağustos günü düğün davetiyesi dağıtmak için baba Arif Güran Batman’a gitti, diğer aile üyeleri ise başka yerlere yola çıktı. Anne de evdeydi. Ailenin Malatya’dan gelen oğlu Enes de evde uyuyordu. Narin ise kuzenleriyle birlikte kursa gitmişti. Giderken de saat 14.00’da büyük amcasının evine uğrayıp kuzenlerini soran Narin, dönüşte okulun güvenlik kamerasına saat 15.15’te takıldı.
Eve dönen Narin'in, amca Salim’in ve diğer aile üyeleri tarafından ahırda öldürüldüğü iddia edildi. Cesedin saklanması ve delillerin yok edilmesi sürecinde ise tüm ailenin birlikte hareket ettiği öne sürüldü. Aramaların yanlış yönlendirilmesi, yalan ifadeler, elektrik kesintileri, 50 sahte ihbar ve diğer müdahalelerle Narin’in bulunmaması için çaba gösterildi.
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Narin'in cinayetine ilişkin başlatılan soruşturmada, ekiplere yanlış bilgi vererek süreci yönlendirmeye çalışan aile üyeleri baş şüpheli haline geldi. Bu nedenle de Narin'in tutuklanan aile üyelerine ''suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek” suçu yöneltildi. Hatta Narin'in kuzeni nasıl yanlış bilgi verdiğini itiraf ederek, ifadesini değiştirmişti. Narin'in ağabeyine neden çelişkili ifade verdiği sorulduğunda, cevap olarak “Narin’in kaybolması ve bulunamamasından duyduğum üzüntüyle vakitleri ve yaşadıklarımı tam olarak hatırlayamadığımdan o şekilde beyanda bulunmuştum” dedi.
Narin'in tutuklanan aile üyeleri:
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar:
Son gözaltılar:
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