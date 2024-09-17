Narin Cinayetinde Korkunç Detay: Şahit Olduğu Bir Olay Nedeniyle Ahırda Öldürüldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin korkunç bir iddia gündeme geldi. Narin’in, görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için ahırda öldürüldüğü öne sürüldü. Aile üyelerinin organize bir şekilde delilleri karartmak için beraber hareket ettiği iddia edildi.