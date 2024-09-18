THY Uçağında Olay Çıkarmıştı! Kara Listeye Alınan Yolcu Tutuklandı: ''Benim 10 Tane Fabrikam Var'' Demişti

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapan uçakta, kendisinin 10 bin TL'ye, yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını söyleyerek taşkınlık çıkan yolcu önce kara listeye alındı. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece 'Mala zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklandı.