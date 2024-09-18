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THY Uçağında Olay Çıkarmıştı! Kara Listeye Alınan Yolcu Tutuklandı: ''Benim 10 Tane Fabrikam Var'' Demişti

THY Uçağında Olay Çıkarmıştı! Kara Listeye Alınan Yolcu Tutuklandı: ''Benim 10 Tane Fabrikam Var'' Demişti

THY Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 08:36

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapan uçakta, kendisinin 10 bin TL'ye, yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını söyleyerek taşkınlık çıkan yolcu önce kara listeye alındı. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece 'Mala zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklandı.

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Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Londra seferini yapan uçakta, akılalmaz bir olay yaşandı.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Londra seferini yapan uçakta, akılalmaz bir olay yaşandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapan uçakta bir yolcu, kendisinin 10 bin TL'ye, yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını söyleyerek bağırmaya başladı. Kabin memurlarına hakaret ve küfür eden, kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek kendisine dokunamayacağını söylemişti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapan uçakta bir yolcu, kendisinin 10 bin TL'ye, yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını söyleyerek bağırmaya başladı. Kabin memurlarına hakaret ve küfür eden, kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek kendisine dokunamayacağını söylemişti.

Olay çıkaran yolcu, kara listeye alındı. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece "Mala zarar verme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.

Olay çıkaran yolcu, kara listeye alındı. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece "Mala zarar verme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.
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Edo

10 tane fabrikası var 6binlik fark için hapse giriyor asjkldfhasdjfhsad :D

Söyledim gitti

Yanındaki indirim fırsatlarından yararlanmıştır. Önceden almıştır vs..