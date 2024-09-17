Havada Panik Anlar: Uçaklar Birbirlerine Yaklaştı
Havada Panik Anlar: Uçaklar Birbirlerine Yaklaştı
Havada panik anlar yaşandı. THY ve SunExpress uçaklarının birbirlerine tehlikeli bir şekilde yaklaştı. Bu olay sonrası soruşturma başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre, 7 Eylül tarihinde Makedonya Hava Sahası'nda meydana gelen olayda, THY'ye ve SunExpress'e ait iki yolcu uçağı tehlikeli bir yakınlaşma içine girdi.
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36 bin feet irtifada gerçekleştirilen uçuşta Üsküp semalarında TCAS uyarı verdi. Sistem Boeing'e tırmanma bilgisi verdi. Karşı taraftan gelen THY uçağının kokpitindeki TCAS da pilotlara alçalma talimatı verdi.
Pilotlar 34 bin feet irtifaya alçaldı. Pilotların, TCAS uyarılarına uygun şekilde manevra yapmasının ardından her iki uçak da sorunsuz şekilde uçuşlarına devam etti. Ancak Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
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