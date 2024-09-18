Salim Güran'ın Oğlunun İfadesi Ortaya Çıktı: "Siz Karışmayın, Ben Bu İşi Hallederim"
Salim Güran'ın Oğlunun İfadesi Ortaya Çıktı: "Siz Karışmayın, Ben Bu İşi Hallederim"
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah'ın haberine göre; tutuklu olan amca Salim Güran'ın gözaltına alınan oğlu Devran Güran'ın ifadesi ortaya çıktı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
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Anne ve ağabey dahil 12 kişinin tutuklandığı olayla ilgili ifadeler gelmeye devam ediyor. Ancak hala cinayeti kimin ya da kimlerin yaptığı belli değil.
Devran Güran'ın ailenin diğer 6 üyesi gibi olay gününe ait Whatsapp yazışmaları ve arama kayıtlarını sildiği tespit edildi. Diğer günlere ait mesajları silmeyen Devran Güran, bunu neden yaptığını da açıklayamadı.
Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Devran Güran ifadesinde Narin'in kaybolduğu saatlerde düğün davetiyesi dağıtmak için Mardin'in Derik İlçesine gittiklerini anlattı. Devran Güran'a, babası Salim Güran'ın Narin kaybolduktan 2 ya da 3 gün sonra kendisine ve amcalarına "siz karışmayın, ben bu işi hallederim" diye telkinde bulunması soruldu.
Bu soruya ise Devran Güran,"Babamın böyle bir söylemi olmamıştır" diyerek yanıt verdi.
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