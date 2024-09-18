Narin Cinayeti ile İlgili Meta Yetkilileriyle Görüşüldü: Narin’in Amcası Salim Güran’ın Mesajlarını Vermiyor

Narin cinayetini aydınlatacak en önemli delil olan WhatsApp mesajları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Canlı yayında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta'nın amca Salim Güran’ın mesajlarını vermeyi kabul etmediğini açıklayarak, ''Meta, şunu söylüyor: 'Biz bu mesajlaşmaları kaydetmiyoruz, depolamıyoruz. Dolayısıyla verme imkanımız yok.' Bizim bildiğimiz kadarıyla da dünyada hiçbir yerde böyle bir bilgi verilmedi'' dedi.