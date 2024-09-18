Narin Cinayeti ile İlgili Meta Yetkilileriyle Görüşüldü: Narin’in Amcası Salim Güran’ın Mesajlarını Vermiyor
Narin Cinayeti ile İlgili Meta Yetkilileriyle Görüşüldü: Narin’in Amcası Salim Güran’ın Mesajlarını Vermiyor
Narin cinayetini aydınlatacak en önemli delil olan WhatsApp mesajları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Canlı yayında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta'nın amca Salim Güran’ın mesajlarını vermeyi kabul etmediğini açıklayarak, ''Meta, şunu söylüyor: 'Biz bu mesajlaşmaları kaydetmiyoruz, depolamıyoruz. Dolayısıyla verme imkanımız yok.' Bizim bildiğimiz kadarıyla da dünyada hiçbir yerde böyle bir bilgi verilmedi'' dedi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Cinayetle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 12’ye ulaştı.
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Tutuklu yargılanan amca Salim Güran ve Narin'in annesi soruşturmanın kilit isimleri haline geldi. Soruşturma başlar başlamaz bu ikilinin WhatsApp mesajlarını sildiği ortaya çıktı. Sırların dolu olduğu cinayette, silinen mesajlar hala araştırılıyor. Sanıklar mesajlara ilişkin çelişkili ifadeler verirken yeni bir gelişme yaşandı.
Cinayeti çözecek olan mesajlar için Türkiye, Meta ile iletişime geçti. Ancak olumsuz yanıt geldi. Habertürk TV'ye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.
Sunucunun ''Narin cinayeti ile ilgili Meta yetkilileriyle temas oldu mu?'' sorusuna Bakan Abdulkadir Uraloğlu, ''Meta, şunu söylüyor: 'Biz bu mesajlaşmaları kaydetmiyoruz, depolamıyoruz. Dolayısıyla verme imkanımız yok.' Bizim bildiğimiz kadarıyla da dünyada hiçbir yerde böyle bir bilgi verilmedi'' diyerek yanıt verdi.
İşte o açıklama:
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