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Narin'in Boyun Bölgesinde Kanama Tespit Edildi: "Muhtemelen Elle Boğuldu"

Narin'in Boyun Bölgesinde Kanama Tespit Edildi: "Muhtemelen Elle Boğuldu"

Diyarbakır
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 13:30

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetindeki sır perdesi aralanıyor. Habertürk'ten Mustafa Şeker, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin’in Histopatoloji raporuna ulaştı. Rapora göre, Narin'in bedeninde çürüme ve sıvılaşma görüldü. Narin'in boynunda ise kanama tespit edildi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Cinayetle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 12’ye ulaştı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Cinayetle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 12’ye ulaştı.

Adli Tıp, 8 yaşındaki Narin'in ölüm nedenini açıklamıştı. Boğularak öldürüldüğü tespit edilen Narin'in cinayetine ilişkin sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor.

Adli Tıp, 8 yaşındaki Narin'in ölüm nedenini açıklamıştı. Boğularak öldürüldüğü tespit edilen Narin'in cinayetine ilişkin sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor.

Habertürk'ten Mustafa Şeker, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin’in Histopatoloji raporuna ulaştı.

Raporda, Patoloji bölümüne gönderilen Narin’in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi. Ancak Narin’in boyun bölgesinden çıkan sonuç dikkat çekti.

Raporda, Patoloji bölümüne gönderilen Narin’in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi. Ancak Narin’in boyun bölgesinden çıkan sonuç dikkat çekti.

Raporda Narin’in incelenen boyun ön kas gruplarında: Ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kümelenmiş eritrosit benzeri alanlar (kanama) olduğu yazılıyor. Adli Tıp ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof.Dr. Sadık Toprak, Narin’in boynunda kanama olduğunu ve bunun da Narin’in boğularak öldürüldüğü anlamını taşıdığını kaydetti. "Muhtemelen elle boğulduğunu düşünüyorum'' diyen Prof. Dr. Toprak, ''Bu tür çocuk ölümlerinde genellikle katil ellerini kullanır. Çünkü karşısındaki güçsüz bir çocuk var” diye konuştu.

Raporda Narin’in incelenen boyun ön kas gruplarında: Ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kümelenmiş eritrosit benzeri alanlar (kanama) olduğu yazılıyor. Adli Tıp ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof.Dr. Sadık Toprak, Narin’in boynunda kanama olduğunu ve bunun da Narin’in boğularak öldürüldüğü anlamını taşıdığını kaydetti. "Muhtemelen elle boğulduğunu düşünüyorum'' diyen Prof. Dr. Toprak, ''Bu tür çocuk ölümlerinde genellikle katil ellerini kullanır. Çünkü karşısındaki güçsüz bir çocuk var” diye konuştu.

Narin’le ilgili ortaya çıkan DNA izleri, cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin bilgiler vermeye başladı. Narin’e ait DNA’ların amca Salim’in ellerinde, araç direksiyonunda ve aracın ön koltuğunda çıkması, cinayetin araç içinde işlendiği ihtimalini de güçlendirdi.

Narin’le ilgili ortaya çıkan DNA izleri, cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin bilgiler vermeye başladı. Narin’e ait DNA’ların amca Salim’in ellerinde, araç direksiyonunda ve aracın ön koltuğunda çıkması, cinayetin araç içinde işlendiği ihtimalini de güçlendirdi.
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Daş Keleri

Yahu bu çocuk senin için nasıl bir tehdit haline geldi de gözlerinin içine bakarak boğabildin? Seni bu kadar canavarlaştıran korkun neydi?

gamzeeee

arkadaş tamam tamam anladik ama kim öldürdüğünü bulun ya

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