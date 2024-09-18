Narin'in Boyun Bölgesinde Kanama Tespit Edildi: "Muhtemelen Elle Boğuldu"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetindeki sır perdesi aralanıyor. Habertürk'ten Mustafa Şeker, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin’in Histopatoloji raporuna ulaştı. Rapora göre, Narin'in bedeninde çürüme ve sıvılaşma görüldü. Narin'in boynunda ise kanama tespit edildi.