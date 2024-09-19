Narin'in Ağabeyi Hakkında İddia: Malatya'dan Cinayet İçin mi Çağrıldı?
Narin'in Ağabeyi Hakkında İddia: Malatya'dan Cinayet İçin mi Çağrıldı?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Malatya’da çalışan ağabey Enes Güran'ın Narin kaybolmadan bir gün önce Tavşantepe’ye geldiği ortaya çıktı. Bu durum “Enes cinayet için mi çağrıldı?” sorusunu akıllara getirdi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
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Anne ve ağabey dahil 12 kişinin tutuklandığı olayla ilgili ifadeler gelmeye devam ediyor. Ancak hala cinayeti kimin ya da kimlerin yaptığı belli değil.
Adli Tıp Kurumu’nun ilk tespitlerinde Narin Güran’ın boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Narin Güran cinayetindeki sır perdeki yavaş yavaş aralanırken, yeni bir iddia gündeme geldi.
Malatya’da çalışan ağabey Enes Güran'ın Narin kaybolmadan bir gün önce Tavşantepe’ye geldiği ortaya çıktı.
Tutuklu ağabey Enes Güran ifadesinde “Ağabeyim Baran askere gideceği ve kuzenimin düğünü olduğu için iş yerinden izin almıştım” demişti. Ancak Narin'in yengesi Hediye Güran ise ifadesinde, Narin'in ağabeyi Enes ile anne Yüksel Güran'ın boğuştuğunu itiraf etmişti. Enes’in kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izleri ağabey Enes’in kardeşini boğarak öldürdüğü iddialarını gündeme getirmişti.
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