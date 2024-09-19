Narin'in Ağabeyi Hakkında İddia: Malatya'dan Cinayet İçin mi Çağrıldı?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Malatya’da çalışan ağabey Enes Güran'ın Narin kaybolmadan bir gün önce Tavşantepe’ye geldiği ortaya çıktı. Bu durum “Enes cinayet için mi çağrıldı?” sorusunu akıllara getirdi.