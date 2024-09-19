MEB Harekete Geçti: Kitaplara Yüzde 300 Zam Yapan 400 Özel Okula Ceza
MEB Harekete Geçti: Kitaplara Yüzde 300 Zam Yapan 400 Özel Okula Ceza
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, özel okulların yüksek kitap fiyatlarına ilişkin, 'Yüzde 300 zam yapan 400 civarındaki özel okula gerekli cezalar verildi' dedi.
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Bu yıl özel okullar, kayıt paralarının yanı sıra kitap fiyatlarına yaptıkları zamla da gündeme geldi.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da tarihi mekanları gezerek öğretmenlerle buluştu. Tekin, gezi sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.
Özel okulların yıllık 60 bin TL'yi bulan kitap paralarıyla ilgili konuşan Bakan Tekin, yüzde 300'ün üzerinde zam yapan 400 okula gerekli cezaların verildiğini açıkladı. Bakan Tekin, "Örneğin okul bu sene 20 bin liraya kitap sattıysa onu sisteme girecek ki biz seneye yapacağı fiyat artışını takip edebilelim. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç. Önümüzdeki sene enflasyon artı yüzde beş; bu fiyatın üstüne çıkamazsın diyoruz. Bu oranın üstüne çıkanları fahiş fiyat olarak kabul ediyoruz" dedi.
Hayalet sınıftan dolayı yaklaşık 500 okula ceza verildiğini duyuran Tekin, "Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz" dedi.
Bakan Tekin, LGS sorusunun neden daha önce iptal edilmediğini de açıkladı. Bakan Tekin, "İdare mahkemesi 11 Eylül günü yani 100 gün sonra bu soruyu iptal etti. Temyize gitsem, benim lehime sonuçlanırsa bu sefer yine öğrenciler mağdur olacak. Dolayısıyla biz şimdi temyiz hakkından imtina edeceğiz. Bu durumdan yaklaşık 10 bin civarında öğrenci etkileniyor ancak bu çocuklarımızdan kaçının bu hakkını kullanacağı ise 21 Eylül itibarıyla belli olacak. Bu nedenle biz mağduriyet olmasın diye 'Puanı yeniden hesaplanan öğrenciler isterlerse bir üst tercihine kontenjan sınırına bakılmaksızın yerleştirilebilir' dedik. Yeni hesaplamaya göre mevcut kayıt yaptırdığı okula puanı tutmayanları da kazanılmış hak olarak kabul ettik. Onlara mevcut okullarınızda devam ediyorsunuz dedik'' diye konuştu.
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