Ortaokulda Akran Şiddeti: 12 Yaşındaki Çocuk, Önce Arkadaşlarının Saçlarını Yaktı Sonra da Bıçakla Saldırdı
Ortaokulda Akran Şiddeti: 12 Yaşındaki Çocuk, Önce Arkadaşlarının Saçlarını Yaktı Sonra da Bıçakla Saldırdı
Karabük'te bir ortaokulda yaşanan akran zorbalığı akıllara durgunluk verdi. Okula yeni başladığı öğrenilen 6'ıncı sınıf öğrencisi çocuk, arkadaşlarının saçını çakmakla yaktı. Bununla kalmayan 12 yaşındaki çocuk, şikayet edilince bıçakla saldırdı.
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Akran zorbalığı her geçen gün artmaya devam ediyor. 12 yaşındaki çocuk, okulun ilk günü herkese korku dolu anlar yaşattı.
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Edinilen bilgiye göre, 6. sınıf öğrencisi D.D, bu yıl başladığı okulda yanında getirdiği çakmakla arkadaşlarının saçlarını yaktı. Bu olay sonrası veliler, 12 yaşındaki çocuğu okul müdürüne şikayet etti.
Önce arkadaşlarının saçını yakan D.D., şikayet edildiğini öğrenince bu sefer de arkadaşından aldığı bıçakla çocuklara saldırdı. O anlar bir velinin cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde D.D'nin arkadaşından bıçağı aldığı, ardından bir çocuğun üzerine koştuğu ve tehdit ettiği görüldü.
İşte o anlar:
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Hiç şaşırmadım. Bunlardan o kadar çok ki okullarda ama bir yaptırım uygulanmıyor.
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