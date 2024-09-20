Narin’in Öldürüldüğü Tarih Belli Oldu: Kürtçe Ses Kayıtları Deşifre Edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A'nın olay günü cep telefonu ile Kürtçe yaptıkları konuşma deşifre edilerek hazırlanan tutanak dosyaya eklendi.

Ayrıca Adli Tıp Kurumu raporunda küçük kızın öldürüldüğü tarihe yer verildi.