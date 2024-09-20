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Narin’in Öldürüldüğü Tarih Belli Oldu: Kürtçe Ses Kayıtları Deşifre Edildi

Narin’in Öldürüldüğü Tarih Belli Oldu: Kürtçe Ses Kayıtları Deşifre Edildi

Diyarbakır
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.09.2024 - 20:05

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A'nın olay günü cep telefonu ile Kürtçe yaptıkları konuşma deşifre edilerek hazırlanan tutanak dosyaya eklendi.

Ayrıca Adli Tıp Kurumu raporunda küçük kızın öldürüldüğü tarihe yer verildi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Anne ve ağabey dahil 12 kişinin tutuklandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Anne ve ağabey dahil 12 kişinin tutuklandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Tutuklu amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A. arasında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.38.02'de cep telefonu ile yapılan 37 saniyelik Kürtçe görüşmenin ses kaydı yeminli tercüman tarafından incelendi. Deşifresi yapılan konuşma, 13 Eylül'de tutanak halinde soruşturma dosyasına eklendi.

Tutuklu amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A. arasında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.38.02'de cep telefonu ile yapılan 37 saniyelik Kürtçe görüşmenin ses kaydı yeminli tercüman tarafından incelendi. Deşifresi yapılan konuşma, 13 Eylül'de tutanak halinde soruşturma dosyasına eklendi.

İşte dosyaya eklenen tutanakta ses kaydına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

İşte dosyaya eklenen tutanakta ses kaydına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

1. Erkek şahıs: Alo (Alo)

2. Erkek şahıs: Remezan

1. Erkek şahıs: Haa (Efendim)

2. Erkek şahıs: Sona doğru senin bir şeyin düşmüş, sınırın orda, sona doğru

1. Erkek şahıs: Hııı

2. Erkek şahıs: Sınırın orada, senin bir şeyin

1. Erkek şahıs: Tamam, Hıı

2. Erkek şahıs: Sınırın orada, sınırda, taşların orda

1. Erkek şahıs: Heeee

1. Erkek şahıs: Biri yerdedir haaa

2. Erkek şahıs: Tamam ben şimdi gider alırım

1. Erkek şahıs: Ee Tamam

2. Erkek şahıs: Tamam

Narin Güran'ın Adli Tıp raporunda küçük kızın öldürüldüğü tarihe yer verildi. Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği kaydedildi.

Narin Güran'ın Adli Tıp raporunda küçük kızın öldürüldüğü tarihe yer verildi. Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği kaydedildi.
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Ayrıca raporda, sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu yer aldı.

Ayrıca raporda, sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu yer aldı.
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