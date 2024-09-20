Ünlü Voleybolcu Üçüncü Kez Evlendi: 'Biz Yine Evlendik Hat-Trick'
Ünlü Voleybolcu Üçüncü Kez Evlendi: 'Biz Yine Evlendik Hat-Trick'
''Demir Leydi'' lakabını alan eski voleybolcu Neslihan Demir, Batuhan Çelik ile evlendi.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eski oyuncularından Neslihan Demir, üçüncü kez nikah masasına oturdu.
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Türk voleybolunda 'Demir Leydi' lakabını alan eski voleybolcu Neslihan Demir, 2011 Avrupa Şampiyonası'nda ise en değerli oyuncu seçilmişti. Türk voleybolunda gösterdiği performans ve kazandığı başarılarla spor tarihinde önemli bir yere sahip olan Demir, 2018 yılında kariyerini sonlandırmıştı.
Eski voleybolcu Neslihan Demir, geçtiğimiz günlerde Batuhan Çelik ile evlendi. Sosyal medya kullanıcıları, Neslihan Demir'in 3. kez evlenmesini eleştirdi.
Eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt veren Neslihan Demir, eşi Batuhan Çelik'in fotoğrafını paylaşarak, ''Biz evlendik yine, hat-trick'' dedi.
İşte o paylaşım:
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