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Geçtiğimiz Hafta Sözlendiği Ortaya Çıktı: Şehidin Son Görüntüleri Yürekleri Dağladı

Geçtiğimiz Hafta Sözlendiği Ortaya Çıktı: Şehidin Son Görüntüleri Yürekleri Dağladı

Şehit Ordu Kaza
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 13:35

Ordu'dan şehit haberi geldi.  Trafik kontrol noktasında 'dur ihtarına uymayan motosikletli, 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Hastaneye kaldırılan Çangın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Geçtiğimiz hafta sözlenen şehidin son görüntüleri yürekleri parçaladı. 

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Şehidin acı haberi, Sakarya'da yaşayan ailesine verildi.

Şehidin acı haberi, Sakarya'da yaşayan ailesine verildi.

Ordu'da görev sırasında 'dur' ihtarına uymayan bir motosikletli, 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çangır, kurtarılamayarak şehit oldu.

Ordu'da görev sırasında 'dur' ihtarına uymayan bir motosikletli, 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çangır, kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Çangır'ın naaşı, dün akşam saatlerinde askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı teslim alınarak konvoy eşliğinde Sakarya'ya getirildi. Çangır'ın, Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Şehit Çangır'ın naaşı, dün akşam saatlerinde askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı teslim alınarak konvoy eşliğinde Sakarya'ya getirildi. Çangır'ın, Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

3 erkek kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen şehit Mehmet Fatih Çangır'ın geçtiğimiz hafta sözlendiği ortaya çıktı. Ayrıca Şehit Mehmet Fatih Çangır'ın asker ocağında, Mehmet Akif Ersoy'un ‘Çanakkale Şehitlerine' yazdığı şiiri okurken görüntüleri de ortaya çıktı. Şehidin kaydedilen görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

3 erkek kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen şehit Mehmet Fatih Çangır'ın geçtiğimiz hafta sözlendiği ortaya çıktı. Ayrıca Şehit Mehmet Fatih Çangır'ın asker ocağında, Mehmet Akif Ersoy'un ‘Çanakkale Şehitlerine' yazdığı şiiri okurken görüntüleri de ortaya çıktı. Şehidin kaydedilen görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

İşte o anlar:

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