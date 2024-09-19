Geçtiğimiz Hafta Sözlendiği Ortaya Çıktı: Şehidin Son Görüntüleri Yürekleri Dağladı

Ordu'dan şehit haberi geldi. Trafik kontrol noktasında 'dur ihtarına uymayan motosikletli, 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Hastaneye kaldırılan Çangın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Geçtiğimiz hafta sözlenen şehidin son görüntüleri yürekleri parçaladı.