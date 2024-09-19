''Hakkımı Helal Etmiyorum'' Demişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devamsızlık Yapan Vekilleri Son Kez Uyaracak
''Hakkımı Helal Etmiyorum'' Demişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devamsızlık Yapan Vekilleri Son Kez Uyaracak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinden döndükten sonra, vekillerle bir araya gelecek. Bu toplantıda Erdoğan’ın milletvekillerini devamsızlık yapmamaları konusunda uyaracağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamsızlık yapan milletvekillerine “Hakkımı helal etmiyorum” demişti.
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Ankara kulisi hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekilleri ile bir araya gelerek saha raporu isteyeceği konuşuluyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinden döndükten sonra, Meclis’in yeni yasama çalışmalarına ilişkin AK Partili vekiller ile bir araya geleceği öğrenildi.
Erdoğan’ın ayrıca milletvekillerini yeni dönemde devamsızlık konusunda uyaracağı öğrenildi. Erdoğan, devamsızlık yapan vekillere “Hakkımı helal etmiyorum” demişti.
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