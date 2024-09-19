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''Hakkımı Helal Etmiyorum'' Demişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devamsızlık Yapan Vekilleri Son Kez Uyaracak

''Hakkımı Helal Etmiyorum'' Demişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devamsızlık Yapan Vekilleri Son Kez Uyaracak

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 11:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinden döndükten sonra, vekillerle bir araya gelecek. Bu toplantıda Erdoğan’ın milletvekillerini devamsızlık yapmamaları konusunda uyaracağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamsızlık yapan milletvekillerine “Hakkımı helal etmiyorum” demişti.

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Ankara kulisi hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekilleri ile bir araya gelerek saha raporu isteyeceği konuşuluyor.

Ankara kulisi hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekilleri ile bir araya gelerek saha raporu isteyeceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinden döndükten sonra, Meclis’in yeni yasama çalışmalarına ilişkin AK Partili vekiller ile bir araya geleceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinden döndükten sonra, Meclis’in yeni yasama çalışmalarına ilişkin AK Partili vekiller ile bir araya geleceği öğrenildi.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde yurttaşın problemlerini vekillerden dinleyecek. Vekillerin öneri, talep ve izlenimlerinin dikkate alınacağı toplantıda bir konu daha ele alınacak.

Erdoğan’ın ayrıca milletvekillerini yeni dönemde devamsızlık konusunda uyaracağı öğrenildi. Erdoğan, devamsızlık yapan vekillere “Hakkımı helal etmiyorum” demişti.

Erdoğan’ın ayrıca milletvekillerini yeni dönemde devamsızlık konusunda uyaracağı öğrenildi. Erdoğan, devamsızlık yapan vekillere “Hakkımı helal etmiyorum” demişti.
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