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Dikkat! SGK Listeyi Güncelledi: Bu Hastalıklara Yakalananlar Erken Emekli Olacak

Dikkat! SGK Listeyi Güncelledi: Bu Hastalıklara Yakalananlar Erken Emekli Olacak

aids kanser emeklilik yaşı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.09.2024 - 19:06

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi hastalıkların listesini güncelledi. Listede yer alan 18 hastalıktan birine yakalanan kişilere erken emeklilik hakkı tanınacak. 

Sözcü'den Zeynep Kaplan'ın haberine göre, malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesi yapmış olması gerekiyor.

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Malulen emeklilik hakkına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Malulen emeklilik hakkına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Malulen emeklilik, belirli hastalıkların iş gücünde yüzde 60 ve üzerinde bir kayba yol açması durumunda geçerli oluyor.

Malulen emeklilik, belirli hastalıkların iş gücünde yüzde 60 ve üzerinde bir kayba yol açması durumunda geçerli oluyor.

Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesi yapmış olması gerekiyor.

Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesi yapmış olması gerekiyor.

Sözcü'den Zeynep Kaplan'ın haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik hakkı tanıyan hastalıkları güncelledi.

İşte SGK’nın açıkladığı malulen emeklilik listesinde yer alan hastalıklar:

İşte SGK’nın açıkladığı malulen emeklilik listesinde yer alan hastalıklar:

Kanser

Epilepsi

Parkinson Hastalığı

Beyin Tümörleri

Behçet Hastalığı

Organ Nakli (Kemik İliği Hariç)

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka Geriliği

Şizofreni

Bipolar Bozukluk

Multipl Skleroz (MS)

Serebral Palsi

Felç

Uzuv Kayıpları

Demans

Görme Kaybı

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