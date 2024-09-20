Dikkat! SGK Listeyi Güncelledi: Bu Hastalıklara Yakalananlar Erken Emekli Olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi hastalıkların listesini güncelledi. Listede yer alan 18 hastalıktan birine yakalanan kişilere erken emeklilik hakkı tanınacak.

Sözcü'den Zeynep Kaplan'ın haberine göre, malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesi yapmış olması gerekiyor.