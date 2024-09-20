Dikkat! SGK Listeyi Güncelledi: Bu Hastalıklara Yakalananlar Erken Emekli Olacak
Dikkat! SGK Listeyi Güncelledi: Bu Hastalıklara Yakalananlar Erken Emekli Olacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi hastalıkların listesini güncelledi. Listede yer alan 18 hastalıktan birine yakalanan kişilere erken emeklilik hakkı tanınacak.
Sözcü'den Zeynep Kaplan'ın haberine göre, malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesi yapmış olması gerekiyor.
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Malulen emeklilik hakkına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
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Malulen emeklilik, belirli hastalıkların iş gücünde yüzde 60 ve üzerinde bir kayba yol açması durumunda geçerli oluyor.
Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesi yapmış olması gerekiyor.
İşte SGK’nın açıkladığı malulen emeklilik listesinde yer alan hastalıklar:
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