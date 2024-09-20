Faciadan Dönüldü: Yolcu Uçağı Hakkari’de Pistten Çıktı
Faciadan Dönüldü: Yolcu Uçağı Hakkari’de Pistten Çıktı
AJET firmasına ait yolcu uçağı, Hakkari’nin Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın olumsuz hava koşulları nedeniyle pistten çıktı. Büyük bir faciaya sebep olabilecek olayda yolcular yara almadan kurtuldu.
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Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.20'de havalanan AJET'e ait VF4316 sefer sayılı uçak, Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle kayarak pistten çıktı.
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Uçağın ön tekerleği çamura saplanırken, tüm yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
AJET'ten yapılan açıklamada, "Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan VF4316 kodlu uçağımız, Hakkâri Yüksekova Havaalanı’na saat 13.15'te iniş yaptığı sırada yoğun yağış nedeniyle pistten çıkmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi olup, hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
Uçaktan görüntüler 👇
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