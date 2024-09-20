Gürcistan’da LGBT+ Karşıtı Yasa: Ülkenin En Ünlü Trans Kadını Öldürüldü

Geçtiğimiz günlerde Gürcistan parlamentosunda LGBT+ karşıtı yasa büyük tartışmalar sonrasında kabul edilmişti. Yasanın kabul edilmesinden bir gün sonra, ülkenin en ünlü trans kadını olan Kesaria Abramidze öldürüldü. Abramidze’yi öldüren ve partneri olduğu iddia edilen 26 yaşındaki kişi gözaltına alındı.