Gürcistan’da LGBT+ Karşıtı Yasa: Ülkenin En Ünlü Trans Kadını Öldürüldü
Gürcistan’da LGBT+ Karşıtı Yasa: Ülkenin En Ünlü Trans Kadını Öldürüldü
Geçtiğimiz günlerde Gürcistan parlamentosunda LGBT+ karşıtı yasa büyük tartışmalar sonrasında kabul edilmişti. Yasanın kabul edilmesinden bir gün sonra, ülkenin en ünlü trans kadını olan Kesaria Abramidze öldürüldü. Abramidze’yi öldüren ve partneri olduğu iddia edilen 26 yaşındaki kişi gözaltına alındı.
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Komşu Gürcistan’da eşcinsel evlilik ile birlikte eşcinsel çiftlerin çocuk edinmesini önleyen yasa büyük tartışmalar sonrasında parlamentoda kabul edilmişti.
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Yasa ayrıca LGBT+ bireylerinin cinsiyet uyum tedavilerini ve medyada gösterilmesini de yasaklamıştı. Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili ise yasayı onlamayacağını açıklamıştı. Ancak parlamentonun Cumhurbaşkanı’nın kararını aşma gücü de bulunuyor.
Büyük tartışmalar eşliğinde geçen yasa sonrası ise ülkenin en ünlü trans kadını olan Kesaria Abramidze evinde ölü olarak bulundu.
Gürcistan’ın ilk trans kadın ünlülerinden bir olan Abramidze, geçtiğimiz günlerde aile içi şiddet gördüğünü söylemiş “Zor durumdan kaçmak için ülkeyi terk etmek zorunda kaldım” ifadelerini kullanmıştı.
Trans kadın Kesaria Abramidze cinayeti ile ilgili partneri olduğu iddia edilen 26 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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