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Nevşin Mengü’den Artan LGBTİ Karşıtlığı Paylaşımı: Tinder da Uyarı Yayınlanmaya Başlamış

Nevşin Mengü’den Artan LGBTİ Karşıtlığı Paylaşımı: Tinder da Uyarı Yayınlanmaya Başlamış

LGBTİ
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.08.2024 - 14:59

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerde iyice artan LGBTİ karşıtlığına dikkat çekti. Eskişehir’de elektrik panolarına yazılan “LGBT Suçtur” yazılarını paylaşan Mengü, online randevulaşma ve flört uygulaması Tinder’ın da LGBTİ yönelimli kullancıları için uyarı yayınladığını ifade etti.

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Türkiye’de son yıllarda başta siyasiler olmak üzere bazı kesimlerde LGBTİ karşıtlığı yükseliyor.

Türkiye’de son yıllarda başta siyasiler olmak üzere bazı kesimlerde LGBTİ karşıtlığı yükseliyor.

Son olarak Eskişehir’de de şehrin muhtelif yerlerinde bulunan elektrik panolarının üzerine “LGBT suçtur” yazıldı.

Son olarak Eskişehir’de de şehrin muhtelif yerlerinde bulunan elektrik panolarının üzerine “LGBT suçtur” yazıldı.

Gazeteci Nevşin Mengü’nün paylaştığı “LGBT suçtur” görselleri 👇

Gazeteci Nevşin Mengü’nün paylaştığı “LGBT suçtur” görselleri 👇

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Nevşin Mengü, ünlü arkadaşlık uygulaması Tinder’ın da yönelimini LGBTİ seçen kullanıcılarına uyarıda bulunduğunu söyledi.

Nevşin Mengü, ünlü arkadaşlık uygulaması Tinder’ın da yönelimini LGBTİ seçen kullanıcılarına uyarıda bulunduğunu söyledi.
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Tinder’ın uyarısında, “bulunduğunuz ülkede yöneliminiz cezai işlemlere tabi tutulabilir” ifadeleri yer aldı.

Tinder’ın uyarısında, “bulunduğunuz ülkede yöneliminiz cezai işlemlere tabi tutulabilir” ifadeleri yer aldı.

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