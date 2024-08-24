Nevşin Mengü’den Artan LGBTİ Karşıtlığı Paylaşımı: Tinder da Uyarı Yayınlanmaya Başlamış

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerde iyice artan LGBTİ karşıtlığına dikkat çekti. Eskişehir’de elektrik panolarına yazılan “LGBT Suçtur” yazılarını paylaşan Mengü, online randevulaşma ve flört uygulaması Tinder’ın da LGBTİ yönelimli kullancıları için uyarı yayınladığını ifade etti.