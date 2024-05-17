Buket Aydın Büyük Oyunu Gördü: “LGBT Küreselcilerin Oyunu”

Eski haber spikeri Buket Aydın, YouTube katıldığı bir yayında LGBT hakkındaki görüşlerini paylaştı. Kendisinin de gay arkadaşları olduğunu ifade eden Aydın, LGBT özendirilmesine ise karşı olduğunu ifade etti. Aydın ayrıca LGBT’nin “küreselciler” dediği bir kesimin planı olduğunu da sözlerine ekledi.