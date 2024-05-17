Buket Aydın Büyük Oyunu Gördü: “LGBT Küreselcilerin Oyunu”
Buket Aydın Büyük Oyunu Gördü: “LGBT Küreselcilerin Oyunu”
Eski haber spikeri Buket Aydın, YouTube katıldığı bir yayında LGBT hakkındaki görüşlerini paylaştı. Kendisinin de gay arkadaşları olduğunu ifade eden Aydın, LGBT özendirilmesine ise karşı olduğunu ifade etti. Aydın ayrıca LGBT’nin “küreselciler” dediği bir kesimin planı olduğunu da sözlerine ekledi.
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Buket Aydın, Enver Aysever’in YouTube kanalına konuk olarak ilginç açıklamalarda bulundu.
Aydın, kendisinin de birçok gay arkadaşı olduğunu, onlara kimsenin bir şey demediğini ve hayatlarını istedikleri gibi yaşadığını söyledi.
Ancak Buket Aydın LGBT kavramına itirazı olduğunu ve “küreselciler” diye tanımladığı bir kesimin LGBT özendirmesinde bulunduğunu ifade etti.
Aydın’a göre LGBT özendirmesinin sebebi ise dünya nüfusunun daha fazla artmasının önüne geçebilmek.
İşte Buket Aydın’ın açıklamaları 👇
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