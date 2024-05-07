Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Buket Aydın’a “Zirve” Ödülü: Özgür Basın İçin Konuştu

Buket Aydın’a “Zirve” Ödülü: Özgür Basın İçin Konuştu

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.05.2024 - 11:13

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem gelen Buket Aydın, 4. Uluslararası Zirve Ödülleri’nde 'Yılın Zirvedeki Moderatörü' ödülünü aldı. Aydın ödül konuşmasında, özgür basın vurgusu yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

4. Uluslararası Zirve Ödülleri töreni, dün akşam İstanbul’da gerçekleştirildi.

4. Uluslararası Zirve Ödülleri töreni, dün akşam İstanbul’da gerçekleştirildi.

Gecede 'Yılın Zirvedeki Moderatörü' ödülünü, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Buket Aydın aldı.

Gecede 'Yılın Zirvedeki Moderatörü' ödülünü, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Buket Aydın aldı.

Buket Aydın’ın ödül konuşması 👇

Buket Aydın'ın aldığı ödül sosyal medyada da konuşuldu 👇

Buket Aydın'ın aldığı ödül sosyal medyada da konuşuldu 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın