Buket Aydın’a “Zirve” Ödülü: Özgür Basın İçin Konuştu
Buket Aydın’a “Zirve” Ödülü: Özgür Basın İçin Konuştu
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem gelen Buket Aydın, 4. Uluslararası Zirve Ödülleri’nde 'Yılın Zirvedeki Moderatörü' ödülünü aldı. Aydın ödül konuşmasında, özgür basın vurgusu yaptı.
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4. Uluslararası Zirve Ödülleri töreni, dün akşam İstanbul’da gerçekleştirildi.
Gecede 'Yılın Zirvedeki Moderatörü' ödülünü, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Buket Aydın aldı.
Buket Aydın’ın ödül konuşması 👇
Buket Aydın'ın aldığı ödül sosyal medyada da konuşuldu 👇
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