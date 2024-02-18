Buket Aydın Ekranlara Geri Dönüyor: Gaziantep Yerel Kanalında Program Yapacak!
Buket Aydın Ekranlara Geri Dönüyor: Gaziantep Yerel Kanalında Program Yapacak!
Son olarak yemeğe çıktığı bir erkeğin mutlaka hesabı ödemesi gerektiğini anlattığı videosu ile gündeme gelen haber sunucusu Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu.
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Sunucu Buket Aydın, ekranlara geri döndü.
YouTube yayınında yemeğe çıktığı bir erkeğin mutlaka hesabı ödemesi gerektiğini anlattığı videosuyla gündeme gelen sunucu Buket Aydın, Aralık ayında uydu üzerinden yayın hayatına başlayan GRT ile anlaştı.
Buket Aydın GRT'teki programlarına önümüzdeki hafta başlayacağı öğrenildi.
Başarılı sunucu Buket Aydın, GRT'de her Salı günü GRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan "Buket Aydın'la Gündem Özel" programını sunacak.
Gaziantep'in uydu üzerinden yayın yapan tek kanalı olan GRT'de programlarına başlayacak olan Buket Aydın, ekonomi ve siyaset dünyasının farklı isimlerini konuk edeceği öğrenildi.
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